Сколько заработали россияне на украинцах, смотрящих российский контент Сегодня 09:32

Сколько заработали россияне на украинцах, смотрящих российский контент

Бюджет страны-террористки за год получил от украинцев, которые смотрят российских YouTube-блоггеров и слушают российскую музыку, около 5 млн долларов. За эту сумму враг может приобрести 10 000 FPV-дронов.

Как украинцы помогают оккупантам

В общей сложности российские авторы заработали на просмотрах и прослушиваниях 81,6 млн долларов, из которых 5 млн долларов ушло на налог.

Стоимость одного FPV-дрона составляет около 500 долларов. Таким образом, благодаря украинцам российские оккупанты могут приобрести себе 10 000 беспилотников.

Враг часто применяет эти дроны против украинских военных на поле боя.

Отметим, что в ближайшие два года война в Украине может иметь несколько этапов развития. На это может оказывать влияние как финансовая, так и политическая стабильность мира. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.