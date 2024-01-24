Сколько заработали россияне на украинцах, смотрящих российский контент — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько заработали россияне на украинцах, смотрящих российский контент

60
Сколько заработали россияне на украинцах, смотрящих российский контент
Сколько заработали россияне на украинцах, смотрящих российский контент
Бюджет страны-террористки за год получил от украинцев, которые смотрят российских YouTube-блоггеров и слушают российскую музыку, около 5 млн долларов. За эту сумму враг может приобрести 10 000 FPV-дронов.
Об этом сообщает UA War Infographics.

Как украинцы помогают оккупантам

В общей сложности российские авторы заработали на просмотрах и прослушиваниях 81,6 млн долларов, из которых 5 млн долларов ушло на налог.
Сколько заработали россияне на украинцах, смотрящих российский контент
Стоимость одного FPV-дрона составляет около 500 долларов. Таким образом, благодаря украинцам российские оккупанты могут приобрести себе 10 000 беспилотников.
Сколько заработали россияне на украинцах, смотрящих российский контент
Враг часто применяет эти дроны против украинских военных на поле боя.
Отметим, что в ближайшие два года война в Украине может иметь несколько этапов развития. На это может оказывать влияние как финансовая, так и политическая стабильность мира. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.