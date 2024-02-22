Сколько зарабатывают украинские HR-специалисты (инфографика) — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские HR-специалисты (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские HR-специалисты (инфографика), Фото: freepik.com

В Украине среди HR&R-специалистов самые большие доходы имеют в Киеве ($1800) и Ужгороде ($1600). Самые маленькие — в Чернигове и Тернополе (по 900 $).

Об этом свидетельствует исследование People First Club.

Об исследовании

Всего в опросе приняло участие 3419 респондентов от 18 до 46+ лет. Средний возраст респондентов — 31 год. Больше всего респондентов в возрастной категории 25−31, меньше всего — в 46+. В опросе приняло участие в 14 раз больше женщин, чем мужчин.

Инфографика: People First Club

Заплаты HR-специалистов в разных странах

Как показывает исследование, респонденты живут в 49 странах. Самая большая медиана дохода у респондентов, живущих в США (3550 $) и Канаде (3350 $), самая маленькая — в Украине (1500 $) и в Турции (1300 $).

Инфографика: People First Club

82,3% респондентов исследования сейчас живут в Украине. Среди них наибольший медианный доход имеют жители Киева (1800 $), Ужгорода (1600 $) и Львова (1500 $). Самый маленький — респонденты из Чернигова и Тернополя (по 900 $).

Инфографика: People First Club

Среднемесячная ставка

Инфографика: People First Club

У женщин среднемесячная ставка постепенно растет от возрастной категории 18−24 лет до 32−28 лет. После этого рост по большей части останавливается: медиана категории 32−38 лет такая же, как у 39−45 лет (1600 $). А вот после 46+ лет ставка становится ниже предыдущей возрастной категории 39−45 лет, медиана несущественно уменьшается (1550 $ по сравнению с 1600 $).

У мужчин верхний уровень ставки постоянно растет от 18−24 лет до 39−45 лет, и только после 46+ уменьшается. Медиана же при этом растет и в категории 46+ лет.

Медиана ставки между всеми респондентами: 1350 $. Общая медиана у женщин — 1350 $ и общая у мужчин — 1600 $.

Доход по уровню должности

Инфографика: People First Club

Доход HR&R стремительно растет с каждым карьерным шагом от Intern до Head-должностей. Наибольшая разница по медиане наблюдается между позициями Middle и Senior, +700 $ и между Lead и Head, +1000 $.

Доход по опыту

Доход респондентов растет гораздо быстрее, когда они накапливают профильный опыт в HR&R по сравнению с общим опытом работы.

Минимальный уровень зарплаты, за который готовы работать HR&R, постепенно растет до 7−8 года опыта, стабилизируется на уровне 1100 $, а затем постепенно уменьшается.

Первый радикальный скачок дохода по верхней части рынка происходит между 1−2 и 3−4 годами опыта в HR&R: топ-10% специалистов получают до +1000 $.

Напомним, в современной карьерной гонке успех выходит за рамки наличия technical skills. Часто именно личностные качества выделяют кандидата среди многих других и играют решающую роль в процессе рекрутинга. Каким бы исключительным набором hard skills вы ни обладали, без элемента soft skills формула результативного найма будет неполной. 7 soft skills, которые работодатели ищут в кандидатах — по ссылке

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