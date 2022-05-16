Сколько украинских угодий в аренде или собственности у россиян: данные «Опендатабот» — Finance.ua

Сколько украинских угодий в аренде или собственности у россиян: данные «Опендатабот»

Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Сколько украинских угодий в аренде или собственности у россиян: данные «Опендатабот»

Более 26 тыс. украинских земельных участков арендуют компании с собственниками из россии.

Об этом свидетельствуют данные платформы для работы с открытыми данными «Опендатабот».

«Опендатабот провел исследование рынка земли, которая обрабатывается или принадлежит компаниям, имеющим хотя бы одного собственника — резидента рф, физическое или юридическое лицо. Всего мы обнаружили 26 750 участков в аренде и 1002 — в собственности таких компаний», — сказано в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

Общая площадь таких участков — более 160 тысяч гектаров в аренде и 32 тысячи гектаров в собственности.

Общая площадь сельскохозяйственных земель в Украине составляет более 42 млн га.

Таким образом, площадь арендуемых или принадлежащих таким компаниям участков составляет около 0,5%.

Таблица: Опендатабот

Справка Finance.ua:

ранее Опендатабот проверил данные из Единого государственного реестра и подсчитал количество активных компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент российской федерации или республики беларусь. По состоянию на 24 февраля таких компаний было 16896.

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