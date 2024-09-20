Сколько украинцев уже присоединилось к программе «Национальный кешбэк» — Finance.ua

Сколько украинцев уже присоединилось к программе «Национальный кешбэк» Сегодня 11:00 — Личные финансы

Сколько украинцев уже присоединилось к программе «Национальный кешбэк»

За две недели к программе «Национальный кешбэк» присоединилось более 1,2 миллиона украинцев. Из них 638 тысяч активировали карты для выплат через мобильное приложение «Дія».

Как пишет Минэкономики, 177 тысяч украинцев уже видят в «Дія» начисленный кешбэк. Это количество будет увеличиваться по мере налаживания обмена данными между банками и ІТ-системой проекта.

Читайте также На карты украинцев начали приходить первые суммы Национального кешбэка

Об этом сообщила Первая вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«За покупки в первые дни сентября 177 тысяч украинцев уже насчитали 2,9 млн гривен кешбэка. Кто-то видит в „Дія“ начисление 5 грн, а некоторые — 90 грн. Отображение сумм позволяет проверить работу системы и активнее выбирать украинские товары. Выплата средств за покупки в сентябре будет до 20 октября», — подчеркнула Юлия Свириденко.

По ее словам, за две недели к «Национальному кешбэку» присоединилось более 1,2 млн украинцев, из них 638 000 активировали в «Дія» карты для выплат. Из активировавших карту — 262 000 граждан совершили покупки товаров, на которые начисляется кешбэк.

Расширяется и ассортимент товаров, на которые можно получить кешбэк. В системе уже зарегистрировано более 171 тыс. товаров от 963 украинских производителей.

Как отличить товар с кешбэком

Ряд торговых сетей, в частности Аврора, Эпицентр, Comfy, Копилка и Таврия В, уже обозначают товары с кешбэком на ценниках или на полках. В ближайшее время такие обозначения появятся на полках сетей АТБ и Сильпо.

По мере прохождения бета-тестирования и налаживания обмена данными между ІТ-системами программы и торговых сетей обозначения будут появляться на полках других магазинов, которые присоединились к программе.

Напомним, за какие товары украинцы чаще всего получают кешбэк:

носки — более 1,26 тыс. единиц;

футболки — около 390 единиц;

корм для кошек — более 340 единиц;

брюки — 340 единиц;

тетради офисные — более 325 единиц;

вытяжки кухонные — около 300 единиц;

костюмы — 290 единиц;

эмаль — более 250 единиц;

обои — около 250 товаров;

двери входные — более 210 товаров.

Этот перечень подчеркивает разнообразие продукции, которую украинцы могут приобрести для получения денежной компенсации: от одежды до бытовых товаров.

Быстрый кредит на карту без справок, без звонков и фото.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.