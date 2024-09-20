Сколько украинцев уже присоединилось к программе «Национальный кешбэк» — Finance.ua

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Сколько украинцев уже присоединилось к программе «Национальный кешбэк»

Личные финансы
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Сколько украинцев уже присоединилось к программе «Национальный кешбэк»
Сколько украинцев уже присоединилось к программе «Национальный кешбэк»
За две недели к программе «Национальный кешбэк» присоединилось более 1,2 миллиона украинцев. Из них 638 тысяч активировали карты для выплат через мобильное приложение «Дія».
Как пишет Минэкономики, 177 тысяч украинцев уже видят в «Дія» начисленный кешбэк. Это количество будет увеличиваться по мере налаживания обмена данными между банками и ІТ-системой проекта.
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Об этом сообщила Первая вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«За покупки в первые дни сентября 177 тысяч украинцев уже насчитали 2,9 млн гривен кешбэка. Кто-то видит в „Дія“ начисление 5 грн, а некоторые — 90 грн. Отображение сумм позволяет проверить работу системы и активнее выбирать украинские товары. Выплата средств за покупки в сентябре будет до 20 октября», — подчеркнула Юлия Свириденко.
По ее словам, за две недели к «Национальному кешбэку» присоединилось более 1,2 млн украинцев, из них 638 000 активировали в «Дія» карты для выплат. Из активировавших карту — 262 000 граждан совершили покупки товаров, на которые начисляется кешбэк.
Расширяется и ассортимент товаров, на которые можно получить кешбэк. В системе уже зарегистрировано более 171 тыс. товаров от 963 украинских производителей.

Как отличить товар с кешбэком

  • Ряд торговых сетей, в частности Аврора, Эпицентр, Comfy, Копилка и Таврия В, уже обозначают товары с кешбэком на ценниках или на полках. В ближайшее время такие обозначения появятся на полках сетей АТБ и Сильпо.
  • По мере прохождения бета-тестирования и налаживания обмена данными между ІТ-системами программы и торговых сетей обозначения будут появляться на полках других магазинов, которые присоединились к программе.
Напомним, за какие товары украинцы чаще всего получают кешбэк:
  • носки — более 1,26 тыс. единиц;
  • футболки — около 390 единиц;
  • корм для кошек — более 340 единиц;
  • брюки — 340 единиц;
  • тетради офисные — более 325 единиц;
  • вытяжки кухонные — около 300 единиц;
  • костюмы — 290 единиц;
  • эмаль — более 250 единиц;
  • обои — около 250 товаров;
  • двери входные — более 210 товаров.
Этот перечень подчеркивает разнообразие продукции, которую украинцы могут приобрести для получения денежной компенсации: от одежды до бытовых товаров.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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