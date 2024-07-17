Сколько украинцев получают пенсии более 10 тысяч гривен — Finance.ua

Сколько украинцев получают пенсии более 10 тысяч гривен Сегодня 13:04 — Личные финансы

Сколько украинцев получают пенсии более 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 июля 2024 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 281 468 украинцев. Это составляет 12,5% от общего количества пенсионеров (10 263 722 человек).

Об этом свидетельствуют данные ПФУ

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен.

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Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 3000 гривен — 26,1%, 2 682 526 человек, средняя пенсия — 2 762,99 гривен,

от 3001 до 4000 гривен — 17,3%, 1 777 635 человек, средняя пенсия — 3 546,82 гривен,

от 4001 до 5000 гривен — 18,6%, 1 907 551 человек, средняя пенсия — 4 415,16 гривен,

от 5001 до 10 000 гривен — 25,5%, 2 614 542 человека, средняя пенсия — 6 854,13 гривен,

свыше 10 000 гривен — 12,5%, 1 281 468 человек, средняя пенсия — 15 326,88 гривен.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2024 составил 5 743,27 гривен. Средний размер пенсии за квартал вырос на 505,02 грн или на 9,6% до 5 743,27 грн.

Число пенсионеров за полгода сократилось на 252 815 человек до 10 263 722.

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