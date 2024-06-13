Сколько стоят квартиры в новостройках Киева: статистика июня 2024 — Finance.ua

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Сколько стоят квартиры в новостройках Киева: статистика июня 2024

Недвижимость
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Сколько стоят квартиры в новостройках Киева: статистика июня 2024
Сколько стоят квартиры в новостройках Киева: статистика июня 2024
Недвижимость в Киеве продолжает расти в цене. Медианная стоимость квартиры в новостройке столицы достигла рекордного показателя в 51 325 грн/м².
Об этом свидетельствует статистика портала M2Bomber.
Сколько стоят квартиры в новостройках Киева: статистика июня 2024
Чаще всего квартиры от застройщиков в Киеве продают по 20 800 грн/м². По данным аналитики рынка M2Bomber, именно такую ​​цену за «квадрат» в новостройке выставили 8,2% продавцов недвижимости.
Сколько стоят квартиры в новостройках Киева: статистика июня 2024

Как изменилась цена в новостройках

Как свидетельствует статистика, за год средняя цена в новостройках Киева выросла на 14,32%: если еще в июне 2023 года ценники были на уровне 44 000 грн/м², то в этом году они достигли 50 300 грн/м².

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Однако за месяц стоимость нового жилья в столице даже снизилась — на 14,31%. Еще 2 мая 2024 года средняя цена составляла 58 700 грн/м², а уже 13 июня снизилась до 50 300 грн/м².
Если же взглянуть на статистику цен в долларовом эквиваленте, то динамика рынка такова:
  • медианная цена жилья в новостройке в июне 2024 года — 1285 долл./м²
  • наиболее распространенная цена за квадратный метр в новостройках — 540 долл./м² (7,4% новостроек),
  • за год цена в долларах выросла на 5,62%: с 1192 до 1259 долл./м²;
  • в месяц цена в долларах снизилась на 15,73%: с 1 494 долл./м² в мае до 1 259 долл./м² в июне.
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Стоимость 1 м² нового жилья в разных районах Киева

  • Голосеевский — 51 750 грн,
  • Дарницкий — 41 900 грн,
  • Деснянский — 40 050 грн,
  • Днепровский — 44 500 грн,
  • Оболонский — 50 175 грн,
  • Печерский — 108 400 грн,
  • Подольский — 51 000 грн,
  • Святошинский — 47 000 грн,
  • Соломенский — 38 650 грн,
  • Шевченковский — 62 550 грн.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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