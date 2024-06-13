Сколько стоят квартиры в новостройках Киева: статистика июня 2024 — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в новостройках Киева: статистика июня 2024 Сегодня 13:00 — Недвижимость

Сколько стоят квартиры в новостройках Киева: статистика июня 2024

Недвижимость в Киеве продолжает расти в цене. Медианная стоимость квартиры в новостройке столицы достигла рекордного показателя в 51 325 грн/м².

Об этом свидетельствует статистика портала M2Bomber

Чаще всего квартиры от застройщиков в Киеве продают по 20 800 грн/м². По данным аналитики рынка M2Bomber, именно такую ​​цену за «квадрат» в новостройке выставили 8,2% продавцов недвижимости.

Как изменилась цена в новостройках

Как свидетельствует статистика, за год средняя цена в новостройках Киева выросла на 14,32%: если еще в июне 2023 года ценники были на уровне 44 000 грн/м², то в этом году они достигли 50 300 грн/м².

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Однако за месяц стоимость нового жилья в столице даже снизилась — на 14,31%. Еще 2 мая 2024 года средняя цена составляла 58 700 грн/м², а уже 13 июня снизилась до 50 300 грн/м².

Если же взглянуть на статистику цен в долларовом эквиваленте, то динамика рынка такова:

медианная цена жилья в новостройке в июне 2024 года — 1285 долл./м²

наиболее распространенная цена за квадратный метр в новостройках — 540 долл./м² (7,4% новостроек),



за год цена в долларах выросла на 5,62%: с 1192 до 1259 долл./м²;



в месяц цена в долларах снизилась на 15,73%: с 1 494 долл./м² в мае до 1 259 долл./м² в июне.

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Стоимость 1 м² нового жилья в разных районах Киева

Голосеевский — 51 750 грн,

Дарницкий — 41 900 грн,



Деснянский — 40 050 грн,



Днепровский — 44 500 грн,



Оболонский — 50 175 грн,



Печерский — 108 400 грн,



Подольский — 51 000 грн,



Святошинский — 47 000 грн,



Соломенский — 38 650 грн,



Шевченковский — 62 550 грн.



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