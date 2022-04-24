Сколько стоит жизнь в Германии 2022: еда, жилье, транспорт, социальная помощь — Finance.ua

Сколько стоит жизнь в Германии 2022: еда, жилье, транспорт, социальная помощь

Сегодня 20:03 — Личные финансы

Сколько стоит жизнь в Германии 2022: еда, жилье, транспорт, социальная помощь, freepik.com

Многие украинцы, спасаясь от войны с россией, едут в Германию. Находиться в этой стране можно 3 месяца по безвизу (как турист) или же, оформив статус беженца или статус временной защиты.

Об этом пишет Униан.

Стоимость жилья в Германии — аренда

Те украинцы, которые приезжают в Германию, не имея знакомых и жилья, попадут в распределительный центр. Оттуда людей отправляют в семьи или дают социальное жилье. Если вы хотите самостоятельно снимать квартиру, обращайте внимание на расценки:

однокомнатная квартира в центре — 800-1000 евро;

однокомнатная квартира на окраине или в пригороде — 500-600 евро;

трехкомнатная квартира в центре — 1500-2000 евро;

трехкомнатная квартира на окраине или в пригороде — 1000-1200 евро.

Для поиска жилья вы можете воспользоваться сайтами Booking или Airbnb

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Цены на продукты в Германии 2022

Согласно отзывам украинцев, живущих в Германии давно и переехавших в страну задолго до войны, в среднем, питание на одного человека обходится примерно в 200 евро. При условии, что он ни в чем не будет отказывать, согласен готовить дома с периодическими походами в бары или рестораны.

Жизнь в Германии на пособие или поиск работы

Украинцы, прибывшие в Германию, могут оформить статус беженца или получить временное убежище.

Людям, нуждающимся в социальной помощи, выплачивают деньги:

каждому взрослому, если проживает отдельно, 367 евро в месяц (по 330 евро, если беженец проживает с мужем или женой);

взрослому возрасту до 25 лет, проживающему с родителями — 294 евро;

подросткам 14-17 лет — 326 евро;

детям от 6 до 14 лет — 326 евро, до шести лет — 249 евро.

В социальной службе (Sozialamt) вас спросят, есть ли у вас материальные ценности на сумму более 200 евро или источник дохода. Если вы ответите «да», то вам помощь не будет оказана. Власти Германии считают, что сначала человек должен потратить все, что у него есть, а потом обращаться за финансовой помощью.

От наличия работы напрямую зависит наличие мед.страховки — дают ее только трудоустроенным. Беженцам из Украины могут предложить ваучеры на бесплатные медицинские услуги.

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Сколько стоит проезд в Германии на автобусе или поезде

Проезд для украинских беженцев в Германии бесплатный, воспользоваться можно следующими видами транспорта:

трамваем;

рейсовими автобусами;

электричкой;

метро;

пригородным поездом.

Для того чтобы бесплатно перемещаться по Германии, вам необходимо показать свой паспорт.

Однако в тот момент, когда вы доберетесь в свою конечную точку Б, проезд для вас станет платным. Это касается путешествий в автобусах и поездах дальнего следования как на международных направлениях, так и в пределах Германии:

поезда дальнего следования — ICE, IC, EC, Flixtrain.

автобуси — Eurolines, Flixbus, BlaBlaBus.

Если вам нужен бесплатный билет на поезд, вы можете обратиться в центр обслуживания пассажиров на любом вокзале, показать свой загранпаспорт, внутреннюю или ID карту. Вам дадут билет HelpUkraine от Deutsche Bahn, который будет действителен 3 дня с момента выдачи. Детям до 18 лет такой билет не требуется.

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