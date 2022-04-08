В Германии изменили условия для переселенцев – чего ждать украинцам — Finance.ua
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В Германии изменили условия для переселенцев – чего ждать украинцам

Сегодня 15:49Личные финансы
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С начала полномасштабного вторжения в Украину рф много граждан уехали за границу. Там для них как вынужденных переселенцев предлагают разные социальные гарантии. Недавно в Германии приняли изменения, которые помогут украинцам быстрее адаптироваться в стране.
Теперь украинские переселенцы в Германии должны получить такой же уровень поддержки, как предусмотрено программой социального обеспечения Hartz VI.

Что это значит?

Как сообщает Deutsche Welle, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении правительством 2 млрд евро на расходы по содержанию переселенцев из Украины в рамках программы социального обеспечения Hartz VI.
еперь все украинцы, спасающиеся от войны в Германии, получат такой же уровень государственной поддержки, как и другие немцы в рамках этой программы.

Что теперь доступно украинцам

С 1 июня переселенцы из Украины смогут получать базовые социальные выплаты. В среднем сумма таких выплат достигает 400 евро в месяц (12 817 грн).
Кроме того, будет более легкий доступ к центрам занятости, здравоохранения и курсам немецкого языка.

Где беженцам искать помощь за границей

Шольц объяснил, что законное признание украинцев как искателей убежища теперь позволит переселенцам получить доступ к значительно большему количеству ресурсов и быстрее адаптироваться в новой стране.
По материалам: Сьогодні
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