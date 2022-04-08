В Германии изменили условия для переселенцев – чего ждать украинцам — Finance.ua

С начала полномасштабного вторжения в Украину рф много граждан уехали за границу. Там для них как вынужденных переселенцев предлагают разные социальные гарантии. Недавно в Германии приняли изменения, которые помогут украинцам быстрее адаптироваться в стране.
Теперь украинские переселенцы в Германии должны получить такой же уровень поддержки, как предусмотрено программой социального обеспечения Hartz VI.
Что это значит?
Как сообщает Deutsche Welle, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о выделении правительством 2 млрд евро на расходы по содержанию переселенцев из Украины в рамках программы социального обеспечения Hartz VI.
еперь все украинцы, спасающиеся от войны в Германии, получат такой же уровень государственной поддержки, как и другие немцы в рамках этой программы.
Что теперь доступно украинцам
С 1 июня переселенцы из Украины смогут получать базовые социальные выплаты. В среднем сумма таких выплат достигает 400 евро в месяц (12 817 грн).
Кроме того, будет более легкий доступ к центрам занятости, здравоохранения и курсам немецкого языка.