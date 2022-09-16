Сколько стоит жилье в коттеджных городках Украины (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит жилье в коттеджных городках Украины (инфографика) Сегодня 17:09 — Личные финансы

Сколько стоит жилье в коттеджных городках Украины (инфографика)

Рост или падение спроса на недвижимость в коттеджных городках в условиях войны зависит от региона, месторасположения, удаленности от города, готовности, типа недвижимости и удаленности от мест боевых действий. Однако эксперты замечают новую тенденцию: клиенты интересуются более известными городками, которые давно на слуху у покупателей.

Об этом рассказал директор консалтинговой компании «РеалЭкспо», руководитель портала загородной недвижимости Zagorodna.com Виктор Коваленко во время пресс-ланча, организованного командой Looqme

В западных регионах Украины спрос на коттеджи в начале войны упал на 20-79%, а вот в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской областях он возобновился: спрос на недорогие таунхаусы с ремонтом среди переселенцев из Харьковской и Николаевской областей.

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В центральной Украине спрос упал с 50 до 70%. Анализ нескольких районов Киевской области показал, что спрос в Броварском и Бориспольском районах снизился с 20 до 80%, а в Васильковском — на 100%. Это связано с тем, что в этом районе строится много коттеджных городков с типом недвижимости «коттедж», которые являются очень дорогими и на сегодняшний день спросом не пользуются.

Застройщики говорят, что интерес к коттеджным городкам есть, покупатели даже приходят на просмотры, но до сделок дело доходит редко.

Кроме того, есть большой отложенный спрос: покупатели ждут обрушения рынка и падения цен, чтобы инвестировать с выгодой для себя. Также в условиях войны и неопределенности люди боятся инвестировать в дома.

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