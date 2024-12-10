Сколько стоит посетить Париж — Finance.ua

Сколько стоит посетить Париж
Париж продолжает быть «магнитом» для миллионов туристов благодаря своим культурным достопримечательностям и романтической атмосфере.
Об этом говорится в статье Finance.ua Сколько стоит посетить самые популярные города Европы.
Проживание
Средняя цена за ночь в отеле 3-звездочного уровня составляет около 120−150 евро (~5 040−6 300 грн).
Питание
Завтрак с круасаном и кофе стоит 6−10 евро (~252−420 грн), обед — от 15 евро (~630 грн), ужин в популярных ресторанах — от 35 евро (~1 470 грн).
Достопримечательности
Вход в Лувр — 22 евро (~961 грн), подъем на Эйфелеву башню — от 20 евро (~840 грн).
Транспорт
Билет на метро — 1,90 евро (~80 грн).
Если коротко:
- Проживание: 120 евро (~5040 грн).
- Питание: (завтрак, обед, ужин): 56 евро (~2352 грн).
- Развлечения: средний билет в музеи или достопримечательности — 20 евро (~630 грн).
- Транспорт: 1,90 евро (~80 грн).
Общая стоимость в день: 197,9 евро (~8 640 грн).
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Напомним, что тем, кто ищет работу во Франции, следует учесть, что зарплату в объявлениях тоже указывают до отчислений (брутто), то есть на руки (нетто) работник получит примерно на 25% меньше. В 2024 году минимальная заработная плата во Франции за час — 8,92 евро на руки (389 грн), в месяц при условии 35-часовой рабочей недели — 1 353,07 евро на руки (59 076,8 грн), которая — одна из самых высоких в Европе. Повышение зарплат произошло на основе автоматической индексации в апреле 2024 года, поскольку уровень инфляции превысил 2%.
Франция уменьшает бюджетные расходы на содержание беженцев с целью содействия их интеграции во французское сообщество.
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