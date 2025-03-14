Сколько стоит нарушение авторского права в Украине — Finance.ua
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Сколько стоит нарушение авторского права в Украине

Личные финансы
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Сколько стоит нарушение авторского права в Украине
Сколько стоит нарушение авторского права в Украине
Украинское законодательство регулирует вопросы авторских прав с помощью Закона «Об авторском праве и смежных правах», предусматривающего как правовую защиту произведений, так и ответственность за нарушения.
Об этом говорится в статье Finance.ua Вопросы авторского права в Украине.
В Украине предусмотрено несколько видов ответственности за нарушение авторского права:
1. Гражданско-правовая ответственность:
  • правообладатель может потребовать компенсацию в размере от 10 до 50 000 минимальных зарплат (по состоянию на 2025 год минимальная зарплата составляет 8 тыс. грн, то есть это 80 тыс. — 400 млн грн).
  • альтернативно можно потребовать возмещения фактических убытков или доходов, полученных нарушителем.
Пример:
В 2021 году киевский художник выиграл суд против компании, которая без разрешения опубликовала его работы на футболках. Суд обязал компанию выплатить компенсацию в размере 1,5 млн грн за ущерб, причиненный автору.
2. Административная ответственность:
  • штрафы за незаконное использование объектов авторского права варьируются от 170 до 34 тыс. грн в зависимости от характера нарушения;
  • может включать в себя конфискацию нелегальных копий произведений.
Пример:
В 2022 году компанию, нелегально транслировавшую фильмы без лицензии, оштрафовали на 200 тыс. грн.
3. Уголовная ответственность:
  • если ущерб значительный (свыше 250 тыс. грн), нарушитель может быть приговорен к штрафу до 850 тыс. грн или лишению свободы до 6 лет.
Пример:
В 2020 году ІТ-компанию в Харькове обвинили в несанкционированном использовании программного обеспечения, принадлежащего международному разработчику. Сумма компенсации достигла 2 млн грн, а руководитель компании был приговорен к 3 годам условно.
По материалам:
Finance.ua
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