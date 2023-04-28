Сколько стоит аренда квартиры во Львове — Finance.ua

Сколько стоит аренда квартиры во Львове Сегодня 16:04 — Личные финансы

Сколько стоит аренда квартиры во Львове

Цены на аренду квартир во Львове практически не изменились по сравнению с зимним периодом. Стоимость не снижается даже из-за отсутствия большого спроса. Предложений на рынке недвижимости достаточно. В большинстве своем жилье ищут жители города и области, а не внутренне перемещенные лица.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал риелтор Александр Бойко.

Сколько стоит аренда квартиры во Львове

По словам эксперта по недвижимости, сейчас во Львове самый большой спрос на недорогое жилье. Бюджетные квартиры ищет молодежь и переселенцы, желающие переехать из пригорода.

Средние цены на аренду жилья во Львове по состоянию на конец апреля следующие:

аренда однокомнатной квартиры — 10-12 тысяч гривен;

аренда двухкомнатной квартиры — 14-16 тысяч гривен;

аренда трехкомнатной квартиры — 18-20 тысяч гривен.

Что влияет на цены

На цену влияет место расположения жилья, говорит риелтор. Аренда квартир в более популярных и центральных районах стоит дороже, чем тех, что расположены в отдаленных районах — например, на жилом массиве Сыхов и микрорайоне Рясное.

«Ключевым фактором является возраст и состояние, которые также влияют на цену аренды. Так же как и удобства, входящие в стоимость. Новые здания с современным ремонтом и инфраструктурой будут дороже старых квартир без ремонта или со старым ремонтом. Также учитывайте, что квартиры с высококачественным ремонтом, изолированные и оборудованные современными приборами, будут более дорогими», — рассказал Александр Бойко.

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Риелтор добавил, что стоимость аренды квартиры также зависит от ее типа. К примеру, смарт-квартира или квартира-студия будут дешевле, чем квартиры с одной или более спален.

Что касается спроса на аренду квартир во Львове, многие до сих пор считают, что жилье на западе Украины безопаснее, отметил риелтор, поэтому остаются жить в городе. Кроме того, часть переселенцев, чьи дети пошли в школы с сентября прошлого года, пока не возвращается домой, ведь учебный год еще не закончился.

Риелтор говорит, что сделать точный прогноз по росту или падению цен на аренду невозможно. Однако Александр Бойко уверен, что стоимость квартир во Львове будет держаться на этом уровне в течение весны и лета.

«По городу Львову я могу однозначно сказать, что изменений по ценам не произойдет до осени», — отметил риелтор.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

ТСН По материалам:

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