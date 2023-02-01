Сколько сейчас стоят квартиры в Киеве: цены на первичке и вторичке — Finance.ua

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Сколько сейчас стоят квартиры в Киеве: цены на первичке и вторичке

Личные финансы
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Сколько сейчас стоят квартиры в Киеве: цены на первичке и вторичке
Сколько сейчас стоят квартиры в Киеве: цены на первичке и вторичке
После начала полномасштабного вторжения россии рынок недвижимости в Киеве упал до нуля. Позже началось восстановление: люди снова стали продавать и покупать жилье.
Но эксперты говорят, что рынок недвижимости еще далек от довоенного: жилье в новостройках Киева покупают буквально в единичных случаях. Основная часть продаж — это вторичное жилье.
Сколько стоит купить квартиру в Киеве этой зимой и как работает рынок недвижимости во время войны — читайте далее.

Минимальный спрос. Что происходит на рынке новостроек

Спрос на квартиры в новостройках Киева остается низким. Застройщики не спешат снижать цены и надеются, что через несколько месяцев ситуация улучшится и они снова смогут продавать жилье, говорит в комментарии РБК-Украина Светлана Бащук из компании Legion Real Estate.
«Если сравнивать со спросом до 24 февраля прошлого года, когда началось вторжение россии, то сейчас жилье в новостройках фактически не продается. Это касается и квартир, и загородного жилья. Среди причин — рост цен на ремонты, в которые еще нужно вложиться, чтобы сдать дом клиентам», — говорит она.
Столичный риелтор Александр Бойко подтверждает: несмотря на то, что уже почти год рынок недвижимости Украины находится в стадии минимальной активности, он продолжает работать.
«Работают финансовые учреждения — банки, которые предоставляют физическим лицам кредит на покупку жилья по разным программам», — говорит эксперт.
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В октябре 2022 года заработала программа «єОселя»: врачи, учителя, военные и некоторые другие категории граждан могут получить кредиты на жилье только под 3%. По словам риелторов, эта программа пользуется большим спросом, и уже есть много желающих. Светлана Бащук говорит, что в первую очередь в рамках программы интересуются загородным жильем, которое дешевле, чем в Киеве.
В то же время за последние месяцы после осени покупателей стало значительно меньше, говорит Александр Бойко.
«По моему мнению, сейчас удачное время для приобретения недвижимости, потому что можно получить хорошую скидку от продавцов в размере даже не менее 20% для недвижимости комфорт-класса», — считает он.
Он считает, что после завершения боевых действий вырастет спрос на недвижимость, расширятся программы по кредитованию. Но это также приведет к росту цен. Далее будут покупать в первую очередь самое дешевое жилье.
«Это будет, конечно, после прекращения обстрелов столицы и других городов. Но также нужно понимать, что люди всегда покупали и будут покупать недвижимость и в дальнейшем», — добавляет риелтор.

Средняя цена м² в новостройках по районам на начало 2023 года

  • Деснянский район — 34 200 грн;
  • Святошинский район — 38 800 грн;
  • Днепровский район — 39 300 грн;
  • Дарницкий район — 39 700 грн;
  • Соломенский район — 40 000 грн;
  • Оболонский район — 44 500 грн;
  • Голосеевский район — 46 100 грн;
  • Подольский район — 61 800 грн;
  • Шевченковский район — 65 200 грн;
  • Печерский район — 107 700 грн.

Вторичный рынок. Сколько стоят квартиры в Киеве

Квартиры на вторичном рынке продаются гораздо активнее, чем в новостройках, говорят риелторы.
«В категории жилья с „вторички“ даже во время войны, есть категории людей, которые хотят как продать, так и купить недвижимость. Одним, например, нужно выехать за границу. Другие переезжают из опасных регионов в относительно безопасный Киев. И если есть сбережения, то покупают здесь жилье. То есть какой-то спрос все равно есть. Хотя он, конечно, не такой, как до полномасштабного вторжения», — говорит она.
По наблюдениям специалистов, квартиры на вторичном рынке можно купить дешевле, чем пишут в объявлениях. У продавцов есть шансы продать жилье, если дают хорошие скидки. Из-за довольно низкого спроса сейчас на рынке есть большой выбор жилья, и доступны разные варианты фактически на любой вкус.
По просьбе РБК-Украина риелтор Александр Бойко приводит минимальные цены за предлагаемые на вторичном рынке квартиры.

Минимальная стоимость за 1-комнатную квартиру, вторичный рынок по районам:

  • Святошинский, Днепровский и Дарницкий районы — 20 000;
  • Деснянский район — 25 000$;
  • Соломенский, Подольский районы — 25 000$;
  • Оболонский, Голосеевский районы — 30 000$;
  • Шевченковский район — 35 000$;
  • Печерский район — 40 000$.
По материалам:
РБК-Україна
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