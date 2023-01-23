Сколько нужно отчислять из зарплаты для получения достойной пенсии — Finance.ua

Сколько нужно отчислять из зарплаты для получения достойной пенсии Сегодня 08:00 — Личные финансы

Для того чтобы обеспечить пенсионные выплаты на достойном уровне, нужно отчислять в накопительные пенсионные фонды 12–15% от заработной платы.

Об этом заявила заместитель министра соцполитики Украины Дария Марчак в ходе телемарафона, комментируя введение второго уровня пенсионной системы.

«На текущем этапе в проекте закона заложены отчисления 4%: 2% — это работодатель за работника, 2% — это государство дополнительно к работодателю, что не много по мировым меркам. В международной практике считается, что хорошим результатом накопительной пенсионной системы является то, когда она дает дополнительно к солидарной пенсионной системе хотя бы 12–15%, а лучше выше, от зарплаты», — подчеркнула чиновник.

Справка Finance.ua:

в Украине активно работают над введением второго уровня пенсионной системы — накопительного. И для этого есть две основные причины. Первая причина — соотношение работающих и пенсионеров, которое сейчас составляет 1:1. Это очень мало для нормального функционирования солидарной системы и обеспечения достойных пенсионных выплат;

вторая причина — быстрые темпы уменьшения коэффициента замещения, то есть того, какой процент текущей зарплаты будет в будущем обеспечивать пенсионная выплата.



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