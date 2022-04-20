Сколько денег нужно украинцам за рубежом — мнение эксперта

Сегодня 21:00 — Личные финансы

Как сообщил экономист Алексей Кущ, для комфортной жизни в другой стране на первое время вам нужно иметь не менее трех средних зарплат (это ориентировочно 45 тыс. грн).

Об этом пишет Сегодня.

Однако не все имеют в запасе такие деньги, особенно во время войны. Но после почти двух месяцев войны на территории Украины европейские страны реализовали программы помощи украинцам.

Итак, если запас средств у вас минимальный или его просто нет, вы можете воспользоваться этими льготами. Если говорить в разрезе помощи от Польши, одна из последних инициатив касается финансирования от ООН в размере 700 зл. (4900 грн).

Иметь PESEL или банковский счет для этого необязательно, получить деньги могут все украинцы, приехавшие в соседнее государство после 24 февраля.

Также по прибытии в Польшу украинцы могут воспользоваться помощью, предлагаемой польским правительством (питание, жилье и другая необходимая информация). Следует обратиться в один из этих пунктов по адресам:

Польша и вообще ее жители действительно поддерживают украинцев, стоит лишь обратиться за помощью. Так что можем с уверенностью сказать, что даже с суммой в 0 гривен в Польше вы не пропадете.

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