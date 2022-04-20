Однако не все имеют в запасе такие деньги, особенно во время войны. Но после почти двух месяцев войны на территории Украины европейские страны реализовали программы помощи украинцам.
Итак, если запас средств у вас минимальный или его просто нет, вы можете воспользоваться этими льготами. Если говорить в разрезе помощи от Польши, одна из последних инициатив касается финансирования от ООН в размере 700 зл. (4900 грн).
Иметь PESEL или банковский счет для этого необязательно, получить деньги могут все украинцы, приехавшие в соседнее государство после 24 февраля.
Также по прибытии в Польшу украинцы могут воспользоваться помощью, предлагаемой польским правительством (питание, жилье и другая необходимая информация). Следует обратиться в один из этих пунктов по адресам: