Сколько денег нужно украинцам для «нормальной жизни» — опрос КМИС Сегодня 17:02 — Личные финансы

Сколько денег нужно украинцам для «нормальной жизни» — опрос КМИС

Доходы 65% украинцев, по их мнению, ниже, чем нужно для «нормальной жизни». При этом финансовые ожидания большинства граждан снизились почти вдвое по сравнению с 2021 годом. Об этом свидетельствуют данные социологического мониторинга «Украинское общество», результаты которого презентовал Киевский международный институт социологии во вторник 10 января.

Оценка суммы, нужной украинской семье (в расчете на 1 человека в месяц), чтобы жить «нормально» в 2022 году, сократилась примерно вдвое — с $630 до $340. Так, сегодня рядовому украинцу хватило бы 14 231 грн в месяц. В ноябре 2021 называли цифру 16 372 грн (в среднем).

Что с доходами?

Только у около 10% опрошенных реальный доход превышает озвученную сумму (14 231 грн/мес.).

40,6% ответили, что их доход «значительно ниже», 24,9% — «чуть ниже».

Еще 24,3% опрошенных имеют доходы «приблизительно на этом уровне».



Ситуация в стране

При этом общую экономическую ситуацию в стране оценивают в среднем нормально 53,9% украинцев (в 2021 году — 38,1%), в среднем плохо — 27,8% (в 2021 году 58%), а 18,4% считают что ситуация в среднем положительная (3,8% — по результатам опроса 2021 года).

Социологический мониторинг «Украинское общество» проведен 19-25 декабря Киевским международным институтом социологии по заказу Института социологии НАН Украины. Были опрошены более 2 тысяч респондентов.

Справка Finance.ua:

по данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), из-за полномасштабного вторжения россии в Украину 70% граждан столкнулись со снижением дохода;



а исследование Центра экономической стратегии показало, что реальные доходы украинцев с февраля по декабрь 2022 года упали примерно на 21%.

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