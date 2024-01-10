Сколько автомобилей на «еврономерах» приобрели украинцы в 2023 году: ТОП-10 моделей — Finance.ua
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Сколько автомобилей на «еврономерах» приобрели украинцы в 2023 году: ТОП-10 моделей

Технологии&Авто
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Сколько автомобилей на «еврономерах» приобрели украинцы в 2023 году: ТОП-10 моделей
Сколько автомобилей на «еврономерах» приобрели украинцы в 2023 году: ТОП-10 моделей
В 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тыс. подержанных легковушек, что на 45% меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».
В общей сложности, более 75% от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержанные авто, ввезенные из-за границы.

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В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей.
Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 45%. Далее следуют: дизельные — 33%; электромобили — 14%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 3%.
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Лидером среди ввезенных «еврономеров» стал Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей 2023 года вошли:
  • Volkswagen Golf — 16 123 ед.;
  • Renault Megane — 14 392 ед.;
  • Skoda Octavia — 10 261 ед;
  • Volkswagen Passat — 8 543 ед.;
  • Nissan Leaf — 5 190 ед.;
  • Ford Focus — 4 646 ед.;
  • Nissan Qashqai — 4 339 ед;
  • Volkswagen Touran — 4 181 ед;
  • Volkswagen Tiguan — 4 075 ед;
  • Audi A4 — 3 940 ед.
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Хочу выгодно приобрести автогражданку

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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