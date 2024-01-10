Сколько автомобилей на «еврономерах» приобрели украинцы в 2023 году: ТОП-10 моделей — Finance.ua

Сколько автомобилей на «еврономерах» приобрели украинцы в 2023 году: ТОП-10 моделей Сегодня 20:03 — Технологии&Авто

Сколько автомобилей на «еврономерах» приобрели украинцы в 2023 году: ТОП-10 моделей

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тыс. подержанных легковушек, что на 45% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром».

В общей сложности, более 75% от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк, были подержанные авто, ввезенные из-за границы.

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В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей.

Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 45%. Далее следуют: дизельные — 33%; электромобили — 14%; авто с ГБО — 5%; гибриды — 3%.

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Лидером среди ввезенных «еврономеров» стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей 2023 года вошли:

Volkswagen Golf — 16 123 ед.;

Renault Megane — 14 392 ед.;

Skoda Octavia — 10 261 ед;

Volkswagen Passat — 8 543 ед.;

Nissan Leaf — 5 190 ед.;

Ford Focus — 4 646 ед.;

Nissan Qashqai — 4 339 ед;

Volkswagen Touran — 4 181 ед;

Volkswagen Tiguan — 4 075 ед;

Audi A4 — 3 940 ед.

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