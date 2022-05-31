Система MoneyGram начнет прием криптовалют — Finance.ua

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Система MoneyGram начнет прием криптовалют

Сегодня 05:00Финтех и Карты
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Система MoneyGram начнет прием криптовалютСистема MoneyGram начнет прием криптовалют
Компания MoneyGram, специализирующаяся на денежных переводах, планирует запустить услугу, которая позволит клиентам отправлять деньги в другие страны с помощью стейблкоинов.
Компания заключила партнерство с компанией Stellar Development, разработавшей блокчейн Stellar (XLM), пишет Bloomberg.
Новая услуга позволит клиентам конвертировать свои стейблкоины в фиатную валюту везде, где работает MoneyGram.
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«Несмотря на сильную волатильность, я думаю, что криптовалюты останутся с нами надолго. Очень важно принять это и способствовать их введению», — заявил Алекс Холмс, генеральный директор MoneyGram.
Ранее MoneyGram пыталась наладить сотрудничество с Ripple (XRP), однако после иска SEC к Ripple прекратила сотрудничество.

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По материалам: noworries
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