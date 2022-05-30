Сегмент DeFi потерял $130 млрд с начала года — Finance.ua
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Сегмент DeFi потерял $130 млрд с начала года

Сегодня 17:19Финтех и Карты
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Сегмент DeFi потерял $130 млрд с начала годаСегмент DeFi потерял $130 млрд с начала года
Совокупная стоимость средств (TVL) в DeFi-приложениях снизилась на 55% с начала года. Одной из причин значительного оттока средств инвесторов стал крах Terra.
1 января общий TVL сегмента превышал $236 млрд. На данный момент показатель составляет $106 млрд. Еще 9 мая задействованная в dapps ликвидность превышала $180 млрд, но на фоне краха Terra показатель резко упал.
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Снижение TVL тоже связано с медвежьим трендом рынка, капитализация которого с начала года просела на 45,4%.
Некоторые DeFi-токены просели на 99% по отношению к пиковым меткам. К примеру, практически обесценился токен лендингового проекта Geist Finance на базе Fantom. В октябре он торговался выше $30, а теперь его цена находится в районе $0,01.
Даже среди топ-10 наиболее капитализированных монет некоторые просели более чем на 70% с начала года. К примеру, токен ведущей децентрализованной биржи Uniswap упал на 72%, нативный актив Curve — на 80%.

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По материалам: Мінфін.com.ua
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