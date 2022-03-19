Синхронизация с ENTSO-E позволит увеличить пропускную способность сетей между Украиной и Европой — Finance.ua

Синхронизация с ENTSO-E позволит увеличить пропускную способность сетей между Украиной и Европой

Сегодня 20:26 — Энергетика

Синхронизация Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины с европейской ENTSO-E позволит увеличить пропускную способность линий электропередачи между Украиной и Европой до 5 ГВт.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в своей колонке «Энергетический безвиз. Единым фронтом с Европой» на «Экономической правде» в субботу.

«Есть еще ряд технологических инициатив, которые позволят увеличить пропускную способность наших энергосетей, фактическую пропускную способность между ОЭС и странами ENTSO-E до 4 и даже 5 ГВт. Это больше, чем предыдущее сечение между ОЭС Украины и РФ, оно составляло около 3 ГВт», — заявил Галущенко.

Он объяснил, что синхронизация позволит значительно повысить надежность работы украинской энергосистемы, снизить себестоимость производства электроэнергии за счет более экономичного использования генерирующих мощностей, а также повысить безопасность снабжения электроэнергией потребителей.

«Мы составляем общее энергетическое пространство с ЕС, общий „энергетический фронт“. Если возникнет аварийная ситуация у нас — мы гарантированно получим электроэнергию из Европы. Если нужно будет экстренно „перекрыть“ европейские потребности — мы сможем это сделать», — констатировал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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