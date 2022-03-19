Синхронизация с ENTSO-E позволит увеличить пропускную способность сетей между Украиной и Европой — Finance.ua

«Есть еще ряд технологических инициатив, которые позволят увеличить пропускную способность наших энергосетей, фактическую пропускную способность между ОЭС и странами ENTSO-E до 4 и даже 5 ГВт. Это больше, чем предыдущее сечение между ОЭС Украины и РФ, оно составляло около 3 ГВт», — заявил Галущенко.
Он объяснил, что синхронизация позволит значительно повысить надежность работы украинской энергосистемы, снизить себестоимость производства электроэнергии за счет более экономичного использования генерирующих мощностей, а также повысить безопасность снабжения электроэнергией потребителей.
«Мы составляем общее энергетическое пространство с ЕС, общий „энергетический фронт“. Если возникнет аварийная ситуация у нас — мы гарантированно получим электроэнергию из Европы. Если нужно будет экстренно „перекрыть“ европейские потребности — мы сможем это сделать», — констатировал министр.