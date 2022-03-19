Синхронизация с ENTSO-E позволит увеличить пропускную способность сетей между Украиной и Европой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Синхронизация с ENTSO-E позволит увеличить пропускную способность сетей между Украиной и Европой

Сегодня 20:26Энергетика
35
Синхронизация с ENTSO-E позволит увеличить пропускную способность сетей между Украиной и Европой
Синхронизация Объединенной энергетической системы (ОЭС) Украины с европейской ENTSO-E позволит увеличить пропускную способность линий электропередачи между Украиной и Европой до 5 ГВт.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в своей колонке «Энергетический безвиз. Единым фронтом с Европой» на «Экономической правде» в субботу.
«Есть еще ряд технологических инициатив, которые позволят увеличить пропускную способность наших энергосетей, фактическую пропускную способность между ОЭС и странами ENTSO-E до 4 и даже 5 ГВт. Это больше, чем предыдущее сечение между ОЭС Украины и РФ, оно составляло около 3 ГВт», — заявил Галущенко.
Он объяснил, что синхронизация позволит значительно повысить надежность работы украинской энергосистемы, снизить себестоимость производства электроэнергии за счет более экономичного использования генерирующих мощностей, а также повысить безопасность снабжения электроэнергией потребителей.
«Мы составляем общее энергетическое пространство с ЕС, общий „энергетический фронт“. Если возникнет аварийная ситуация у нас — мы гарантированно получим электроэнергию из Европы. Если нужно будет экстренно „перекрыть“ европейские потребности — мы сможем это сделать», — констатировал министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.