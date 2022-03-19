Швейцарская компания Stadler не уйдет из беларуси — Finance.ua

Швейцарская компания Stadler не уйдет из беларуси

Сегодня 19:17 — Фондовый рынок

Швейцарская компания Stadler не уйдет из беларуси

Швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава Stadler Rail не намерен закрывать свой завод в беларуси.

Об этом сообщил порталу swissinfo.ch председатель совета директоров компании Питер Шпулер.

Бизнесмен отметил, что «ситуация сложная», но компания «не создает продукты для олигархов».

«Наши продукты приносят повседневную пользу населению. Поэтому у меня нет угрызений совести за то, что мы делаем», — заметил Шпулер.

Председатель совета директоров также добавил, что из-за введенных санкций предприятие в беларуси лишилось доступа к европейским электронным компонентам, которые используются, в частности, в кондиционерах поездов, системе информирования.

Stadler вынужден перенести часть сборочных операций из беларуси в Польшу и Швейцарию. Поэтому производство в Фаниполе и далее будет сокращаться. В настоящее время из 1700 сотрудников, работавших на заводе, осталось 1150. В течение трех месяцев компании придется сократить численность персонала примерно до 700–800 человек.

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