Швеция купит у Украины 40 тонн пшеницы, чтобы передать ее странам, которые на грани голода — Finance.ua

Швеция купит у Украины 40 тонн пшеницы, чтобы передать ее странам, которые на грани голода
Правительство Швеции объявило, что купит у Украины 40 тонн пшеницы, чтобы обеспечить ею страны, находящиеся на грани голода.
Об этом говорится в сообщении шведского правительства, пишет chasdiy.org.
В частности, речь идет об Эфиопии, Йемене и Афганистане в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.
Закупка зерна состоится в рамках пакета помощи Украине на ориентировочно 100 миллионов долларов США.
Таким образом, Швеция поможет экономике Украины и спасет от голода тысячи людей.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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