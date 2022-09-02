Швеция купит у Украины 40 тонн пшеницы, чтобы передать ее странам, которые на грани голода — Finance.ua

Швеция купит у Украины 40 тонн пшеницы, чтобы передать ее странам, которые на грани голода Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

Правительство Швеции объявило, что купит у Украины 40 тонн пшеницы, чтобы обеспечить ею страны, находящиеся на грани голода.

Об этом говорится в сообщении шведского правительства, пишет chasdiy.org.

В частности, речь идет об Эфиопии, Йемене и Афганистане в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

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Закупка зерна состоится в рамках пакета помощи Украине на ориентировочно 100 миллионов долларов США.

Таким образом, Швеция поможет экономике Украины и спасет от голода тысячи людей.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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