Интенсивность вывоза зерновых из морских портов Украины растет — Finance.ua
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Интенсивность вывоза зерновых из морских портов Украины растет

Казна и Политика
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Девять кораблей проходят проверку и через некоторое время должны прийти на загрузку агропродукцией в портах Одесщины.
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, пишет «Радио Свобода». «Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем не на довоенные, но на большие объемы... Интенсивность вывоза зерновых из портов Одесщины растет. Уже этого зерна на экспорт ушло более 1,5 млн т. Сегодня очередной балкер выходит из нашего порта», — сказал он на брифинге.
По данным Братчука, за этот месяц через порты Одесщины удалось экспортировать украинского зерна больше, чем железнодорожными и автомобильными путями, работавшими с марта по июль.
В то же время, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что с начала войны россии против Украины два судна BRAVE COMMANDER и KARTERIA, зафрахтованные в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, повезли 60,5 тыс. т украинской пшеницы в страны, находящиеся в состоянии гуманитарной катастрофы.
В рамках реализации Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции уже более 60 кораблей отправились из украинских портов. На их борту около 1,5 млн т агропродукции.
По материалам:
AgroPortal.ua
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