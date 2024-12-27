Шмыгаль назвал сумму, направленную на защиту энергосистемы от обстрелов — Finance.ua

Шмыгаль назвал сумму, направленную на защиту энергосистемы от обстрелов Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Кабинет Министров Украины направил на усиление защиты энергосистемы от обстрелов более 10 млрд гривен.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Telegram

Шмыгаль сообщил, что в Запорожье ознакомились с энергетическим объектом, поврежденным российским ударом.

«Энергетическая инфраструктура постоянно находится под российским обстрелом. Особенно страдают прифронтовые регионы. Ради минимизации повреждений мы реализуем проекты строительства систем защиты вокруг энергообъектов. Это приоритетная задача для каждого региона», — написал премьер.

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