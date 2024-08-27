Шмыгаль назвал количество рабочих мест, необходимое для выживания Украины — Finance.ua
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Шмыгаль назвал количество рабочих мест, необходимое для выживания Украины

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Шмыгаль назвал количество рабочих мест, необходимое для выживания Украины
Шмыгаль назвал количество рабочих мест, необходимое для выживания Украины
С началом полномасштабного вторжения Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме «Украина 2024. Независимость».
«Мы фактически потеряли в 2022 году 30 процентов нашей экономики, нашего ВВП. Сегодня, для того чтобы поддерживать наших военных, мы должны иметь не менее 10 миллионов рабочих мест», — заявил государственный деятель.
По словам премьер-министра, сейчас в Украине официально можно видеть менее 8 миллионов рабочих мест.
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«Мы понимаем, что в экономике есть целый ряд профессий, рабочих мест, которые работают в тени и не платят официально налоги, которые сегодня критически нужны нашему бюджету, нашим вооруженным силам», — отметил Шмыгаль.
Премьер добавил, что поддерживает принцип «Воюй или работай», который предусматривает ряд мер, которые должны вывести рынок труда из тени. Этот принцип также призван увеличить количество рабочих мест и повысить средние зарплаты в разных отраслях.
Одной из главных задач на данный момент Шмыгаль считает возвращение людей из-за границы, чтобы они могли работать и платить налоги в Украине. От этого зависит способность Украины защищаться от агрессии.
Ранее эксперты заявили, что дефицит кадров на рынке труда только обостряется — вакансий становится больше, а количество соискателей уменьшается.
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По материалам:
УНІАН
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