Шмыгаль назвал количество рабочих мест, необходимое для выживания Украины — Finance.ua

Шмыгаль назвал количество рабочих мест, необходимое для выживания Украины Сегодня 17:42

Шмыгаль назвал количество рабочих мест, необходимое для выживания Украины

С началом полномасштабного вторжения Украина потеряла 3,5 миллиона рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме «Украина 2024. Независимость».

«Мы фактически потеряли в 2022 году 30 процентов нашей экономики, нашего ВВП. Сегодня, для того чтобы поддерживать наших военных, мы должны иметь не менее 10 миллионов рабочих мест», — заявил государственный деятель.

По словам премьер-министра, сейчас в Украине официально можно видеть менее 8 миллионов рабочих мест.

«Мы понимаем, что в экономике есть целый ряд профессий, рабочих мест, которые работают в тени и не платят официально налоги, которые сегодня критически нужны нашему бюджету, нашим вооруженным силам», — отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что поддерживает принцип «Воюй или работай», который предусматривает ряд мер, которые должны вывести рынок труда из тени. Этот принцип также призван увеличить количество рабочих мест и повысить средние зарплаты в разных отраслях.

Одной из главных задач на данный момент Шмыгаль считает возвращение людей из-за границы, чтобы они могли работать и платить налоги в Украине. От этого зависит способность Украины защищаться от агрессии.

Ранее эксперты заявили, что дефицит кадров на рынке труда только обостряется — вакансий становится больше, а количество соискателей уменьшается.

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УНІАН По материалам:

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