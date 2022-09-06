Шантаж «Газпрома» не сработал: цены на газ в Европе падают благодаря рекордным запасам — Finance.ua
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Шантаж «Газпрома» не сработал: цены на газ в Европе падают благодаря рекордным запасам

Энергетика
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Цены на газ в Европе снизились во вторник, 6 сентября, поскольку внимание было обращено на высокие уровни запасов в Европе. Газ подешевел после роста в понедельник в ответ на прекращение на неопределенный срок поставок из россии по газопроводу «Северный поток».
Об этом сообщает Reuters.
Европейский эталонный контракт на хабе TTF в Нидерландах подешевел более чем на 10% до 2280 долларов за тысячу кубометров.
«Похоже, что отражающееся на уровне запасов улучшение фундаментальных показателей значительно снизило премию за риск по российскому газу», — говорят аналитики Engie EnergyScan.
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На прошлой неделе Европа досрочно выполнила задачу по заполнению своих запасов газа на 80% к ноябрю. Запасы ЕС в настоящее время заполнены почти на 82%, согласно данным Gas Infrastructure Europe, а склады в Германии, крупнейшем потребителе газа в Европе, заполнены на 86%.
Рейтинговое агентство Fitch заявило, что сокращение потоков газа по «Северному потоку» произошло на четыре месяца раньше, чем агентство ранее ожидало, но добавило, что Европа подготовилась к такому повороту событий.
«Похоже, что отражающееся на уровне запасов улучшение фундаментальных показателей значительно снизило премию за риск по российскому газу», — говорят аналитики Engie EnergyScan.
«План ЕС, подкрепленный увеличением поставок альтернативного газа, особенно рекордным импортом сжиженного природного газа (СПГ), и сокращением потребления газа на 15% в 2023 году по сравнению с 2021 годом, должен помочь избежать острой нехватки», — отмечают аналитики Fitch.
Однако Fitch считает, что по-прежнему существует много неопределенных факторов, связанных с предложением и спросом на зимний газ в ЕС, такими как температура, поставки СПГ и развитие войны россии против Украины.
Напомним, цены на газ в Европе резко выросли 5 сентября после того, как россия заявила, что ее магистральный газопровод «Северный поток» останется закрытым на неопределенный срок, что усилило опасения по поводу нехватки и нормирования газа в Европе.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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