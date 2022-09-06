Украине разрешили нарастить экспорт электроэнергии в Европу — Finance.ua

Украине разрешили нарастить экспорт электроэнергии в Европу Сегодня 09:30 — Энергетика

Украине разрешили нарастить экспорт электроэнергии в Европу

Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) увеличила пропускную способность для экспорта электроэнергии из Украины в Европу до 300 МВт.

Об этом говорится в сообщении НЭК Укрэнерго

Такое решение операторы системы передачи (ОСП) континентальной Европы приняли 2 сентября 2022 года на заседании Региональной группы Континентальная Европа ENTSO-E.

Доступный объем межгосударственных связей для экспорта/импорта электроэнергии между Украиной и ENTSO-E увеличен на 50 МВт в дневные и вечерние часы суток.

В частности, увеличение будет работать в периоды с 7:00 до 23:00 (по европейскому времени) (16 часов подряд) — в понедельник-пятницу и с 9:00 до 23:00 (по европейскому времени) (14 часов подряд) — в субботу-воскресенье.

В остальные часы суток величина доступного сечения останется на прежнем уровне.

«Таким образом, общий объем доступной пропускной способности электросетей между энергосистемами Украины и ЕС в дневные и вечерние часы увеличился до 300 МВт, а ночью останется на уровне 250 МВт», — отметили в Укрэнерго.

Первый день поставки электроэнергии с увеличенными объемами — 5 сентября. В этот день на аукционах по доступу к межгосударственным сечениям в дневные и ночные часы объем будет распределяться в направлении Румынии в объеме 125 МВт, а Словакии — 175 МВт.

С 6 сентября ресурс будет распределяться равномерно — по 150 МВт днем и вечером и по 125 МВт ночью в каждую страну.

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НВ По материалам:

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