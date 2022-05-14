Сетью заправок, которую связывают с Медведчуком, теперь будет владеть «Нафтогаз» — Finance.ua
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Сетью заправок, которую связывают с Медведчуком, теперь будет владеть «Нафтогаз»

Сегодня 10:44Фондовый рынок
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Правительство приняло решение о передаче более полутора сотен автозаправок сети Glusco, которую связывают с Виктором Медведчуком, в управление «Нафтогаза».
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
Премьер рассказал, что сегодня принят документ, согласно которому в управление государственной компании НАК «Нафтогаз» перешло 172 заправки компании Glusco.
«У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы россии и связанных с ней компаний в Украине должны перейти государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев», — отметил он.
Шмыгаль добавил, что это решение будет способствовать преодолению дефицита топлива в Украине.
11 марта 2021 года правоохранители провели масштабные обыски на объектах сети АЗС Glusco, которую связывают с кумом российского президента путина Виктором Медведчуком.
По их данным, эти АЗС реализовывали некачественное топливо в «тени».
По материалам: УНІАН
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