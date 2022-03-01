Сервис денежных переводов Wise остановил денежные переводы в РФ — Finance.ua

Сервис денежных переводов Wise остановил денежные переводы в РФ

Сегодня 16:35 — Фондовый рынок

Британский финтех-сервис по трансграничным платежам Wise объявил об остановке денежных переводов в РФ после новых санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Спикер Wise сказал, что компания продолжит следить за ситуацией и «держать эти меры под постоянным контролем».

Wise ограничила переводы на Украину, ссылаясь на трудности с обслуживанием в стране. Там заверили, что снимут эти ограничения, как только появится такая возможность.

Wise добавил, что не снимал процент за переводы в Украину на сумму более 500 тыс. фунтов стерлингов, «чтобы помочь клиентам с чрезвычайными нуждами».

Компания, занимающаяся переводами денежных средств, Remitly, также приостановила свои услуги по переводу денег в РФ.

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