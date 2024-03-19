Сенатор-республиканец объяснил, в каком виде Украина может получить необходимую помощь — Finance.ua

Сенатор-республиканец объяснил, в каком виде Украина может получить необходимую помощь Сегодня 10:35 — Казна и Политика

Сенатор-республиканец объяснил, в каком виде Украина может получить необходимую помощь

Спикер Палаты представителей в США Майк Джонсон ищет варианты для принятия нового пакета помощи Украине. Одним из вариантов может быть предоставление беспроцентного кредита, а не гранта.

«Я разговаривал со спикером (Джонсоном. — УНИАН) до того, как приехал сюда (в Киев. — УНИАН). Он пытается найти способ продвинуть помощь Украине. Я думаю, что идея кредита будет достаточно популярной. Не только среди республиканцев, но и среди демократов», — цитирует сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма издание РБК-Украина.

При этом он подчеркнул, что помощь в виде беспроцентного кредита поддерживает Дональд Трамп. По его словам, 70% республиканцев понимают необходимость помогать Украине. Также он надеется, что проект документа пройдет Палату представителей «в ближайшие дни, не недели».

«Я надеюсь, что мы продвинемся вперед относительно пакета дополнительной помощи (Украине. — УНИАН) на этой неделе, как только примем наш бюджет», — подытожил Грэм.

Джонсон заявил, что помощь Украине и Израилю может быть предоставлена ​​одним или двумя отдельными законопроектами.

При этом министр юстиции Украины Денис Малюська отметил, что существует вероятность, что все проекты о помощи, а также конфискации российских активов в США могут рассмотреть одним пакетом.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.