Секреты Конституции: раздаем призы за ваши знания — Finance.ua

ТЕСТ
Секреты Конституции: раздаем призы за ваши знания
Каждый год 28 июня Украина отмечает День Конституции — событие, которое является одним из ключевых в истории нашего независимого государства.
Конституция Украины — краеугольный камень не только для правовой системы, но и для нации в целом. Этот документ описывает главные принципы государственного устройства, гарантирует права и свободы людей, закрепляет принципы демократии и верховенства права. Конституция способствует дальнейшему развитию государства.
К празднику в этом году Finance.ua решил предложить своим читателям не только развлекательный, но и познавательный формат комикс-квиза (с изображениями нам помогал ИИ). Он обязательно поможет каждому вспомнить некоторые важные аспекты.
Также в эти непростые времена мы хотим подарить вам хоть немного счастья. Надежду в чудо и победу. Поэтому подключили наших друзей из Академии Минфин и Minfin & Finance Conference для крутых подарков!
Те из вас, которые наберут наибольшее количество баллов, примут участие в розыгрыше. С помощью сайта Random.org мы найдем владельцев следующих призов:
🎁 2 офлайн билета на крупнейшую конференцию в Украине по инвестированию «Жити на відсотки»; 🎁 3 онлайн билета, которые предоставляют возможность посетить эту конференцию удаленно.
Конференция «Жити на відсотки» — крупнейшее инвестиционное событие года, которое собирает под одной крышей лучших экспертов инвестиционного сообщества. Здесь всегда актуальные экономические прогнозы, анализ популярных инвестиционных портфелей, практические советы по инвестированию и нетворкинг с единомышленниками и потенциальными партнерами.
🎁 специальный промокод, которым вы можете воспользоваться до 30 сентября.С помощью этого промокода вы сможете получить дополнительно 250 грн к ставке банка и «Бонусу к депозиту» от портала Минфин. Напомним, что государством гарантируется 100% возмещение всех вкладов во время военного положения.
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Благодаря экспертным преподавателям, студенты из 44 стран мира уже учатся выбирать эффективные инвестиционные стратегии, рассчитывать прибыльность, защищать свои активы даже на падающих рынках и приумножать капитал. Выберите курс и для себя!
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