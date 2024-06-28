Секреты Конституции: раздаем призы за ваши знания — Finance.ua

ТЕСТ Секреты Конституции: раздаем призы за ваши знания Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Секреты Конституции: раздаем призы за ваши знания

Каждый год 28 июня Украина отмечает День Конституции — событие, которое является одним из ключевых в истории нашего независимого государства.

Конституция Украины — краеугольный камень не только для правовой системы, но и для нации в целом. Этот документ описывает главные принципы государственного устройства, гарантирует права и свободы людей, закрепляет принципы демократии и верховенства права. Конституция способствует дальнейшему развитию государства.

К празднику в этом году Finance.ua решил предложить своим читателям не только развлекательный, но и познавательный формат комикс-квиза (с изображениями нам помогал ИИ). Он обязательно поможет каждому вспомнить некоторые важные аспекты.

Также в эти непростые времена мы хотим подарить вам хоть немного счастья. Надежду в чудо и победу. Поэтому подключили наших друзей из Академии Минфин и Minfin & Finance Conference для крутых подарков!

Те из вас, которые наберут наибольшее количество баллов, примут участие в розыгрыше. С помощью сайта Random.org мы найдем владельцев следующих призов:

🎁 2 офлайн билета на крупнейшую конференцию в Украине по инвестированию «Жити на відсотки»; 🎁 3 онлайн билета, которые предоставляют возможность посетить эту конференцию удаленно.

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