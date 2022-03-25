SAP останавливает работу «облака» в россии — Finance.ua

SAP останавливает работу «облака» в россии

Сегодня 20:21 — Фондовый рынок

SAP останавливает работу «облака» в россии

Немецкий производитель программного обеспечения SAP активно закрывает облачные операции в россии.

Об этом говорится в сообщении компании.

В компании добавили, что получили запросы о возможности закрыть все существующие продукты для российских клиентов.

В SAP отметили, что в россии есть клиенты, которые купили и развернули продукты SAP локально и используют эти продукты в своих внутренних IT-отделах.

В таком случае, независимо от какого-либо решения SAP не оказывать поддержку или сотрудничество любого рода, эти клиенты по-прежнему могут продолжать использовать эти продукты независимо от SAP.

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