Philip Morris работает над вариантами выхода с российского рынка — Finance.ua

Philip Morris работает над вариантами выхода с российского рынка

Сегодня 06:46 — Фондовый рынок

Philip Morris работает над вариантами выхода с российского рынка

Совет директоров и топ-менеджеры Philip Morris работают над вариантами упорядоченного выхода с российского рынка.

Об этом говорится в заявлении компании на ее сайте.

Так, сообщается о прекращении выпуска ряда своих сигаретных продуктов и приостановлении маркетинговой деятельности в стране. Также Philip Morris заявила об отмене всех запусков продуктов, запланированных на 2022 год в россии.

В то же время компания продолжает выплачивать зарплату сотрудникам и выполнять свои юридические обязательства.

Напомним, крупнейший налогоплательщик в рф — компания Philip Morris. В 2020 году она уплатила 4,8 млрд долларов в бюджет страны-террориста.

Табачные гиганты Philip Morris и British American Tobacco заявили, что не будут выходить из рф, но прекратят инвестиции, а PM начнет сокращать производство.

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