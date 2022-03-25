Philip Morris работает над вариантами выхода с российского рынка — Finance.ua
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Philip Morris работает над вариантами выхода с российского рынка

Сегодня 06:46Фондовый рынок
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Philip Morris работает над вариантами выхода с российского рынкаPhilip Morris работает над вариантами выхода с российского рынка
Совет директоров и топ-менеджеры Philip Morris работают над вариантами упорядоченного выхода с российского рынка.
Об этом говорится в заявлении компании на ее сайте.
Так, сообщается о прекращении выпуска ряда своих сигаретных продуктов и приостановлении маркетинговой деятельности в стране. Также Philip Morris заявила об отмене всех запусков продуктов, запланированных на 2022 год в россии.
В то же время компания продолжает выплачивать зарплату сотрудникам и выполнять свои юридические обязательства.
Напомним, крупнейший налогоплательщик в рф — компания Philip Morris. В 2020 году она уплатила 4,8 млрд долларов в бюджет страны-террориста.
Табачные гиганты Philip Morris и British American Tobacco заявили, что не будут выходить из рф, но прекратят инвестиции, а PM начнет сокращать производство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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