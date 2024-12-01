Самые распространенные карьерные страхи и способы их преодолеть — Finance.ua

Самые распространенные карьерные страхи и способы их преодолеть Сегодня 17:02 — Личные финансы

Самые распространенные карьерные страхи и способы их преодолеть

Порой мы сами становимся препятствием на пути к успеху. И поиск работы здесь не исключение. Страхи, которые засели в головах людей, ищущих работу, не позволяют им продвигаться по карьерной лестнице: кто-то боится уволиться и остаться без работы, кого-то пугают собеседования, а кого-то останавливает страх неизвестности.

Специалисты robota.ua собрали самые распространенные страхи при поиске работы и рассказали, как их преодолеть.

Страх № 1. Ошибиться с выбором

Это наиболее распространенный страх, когда речь идет о поиске новой работы. Человек боится ошибиться в том, что оставит уже известную ему компанию и хорошо знакомую работу ради неизвестной перспективы. Также при выборе между несколькими предложениями существует риск выбрать неправильную и не получить желаемых перспектив и карьерного роста.

Как бороться?

Преодолеть этот страх поможет собранная заблаговременно информация о компании, в которую хотите трудоустроиться.

Прочитайте отзывы о работодателе, поищите и пообщайтесь с нынешними или бывшими работниками, задавайте вопросы о ваших гарантиях и условиях труда.

Смело отказывайте работодателям, которые не могут назвать конкретную сумму вашего вознаграждения или предлагают «серые» схемы оплаты.

Страх № 2. Не найти достойную работу

Этот страх вынуждает сотрудников годами сидеть на одном месте и отказываться от развития карьеры. Вы не видите смысла искать новую работу, ведь все равно трудно найти компанию, которая будет на 100% соответствовать всем вашим пожеланиям. Но на самом деле все не так уж плохо.

Как бороться?

Определите, как хотите развивать свою карьеру, кем хотите работать и какие предложения от работодателей для вас важны. Для начала просмотрите вакансии — это даст вам понимание, что на самом деле на рынке труда много достойных работодателей с интересными предложениями. На собеседовании уточняйте сразу ключевые для вас аспекты, например график или формат работы, наличие командировок или дополнительного обучения.

Если понимаете, что видите себя на должности другого уровня или хотите сменить специализацию, не бойтесь учиться новому.

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Страх № 3. Провалить собеседование

Собеседование — этап в трудоустройстве, который вызывает больше всего волнений. Страх перед собеседованием отрицательно сказывается на поведении соискателя, ведь у него возникают волнения, что он не понравится работодателю, а второго шанса уже не будет. Из-за такого высокого уровня ответственности вы можете растеряться и забыть продемонстрировать свои сильные стороны. А если вы в прошлом получали отказы после собеседования, страх может усиливаться еще больше перед каждым последующим собеседованием.

Как бороться?

Самое главное — готовиться к собеседованию. Если вы заранее продумаете все свои ответы и вопросы работодателю, то будете чувствовать себя гораздо увереннее. Перед самым собеседованием сделайте дыхательные упражнения, которые уймут волнение. Возьмите с собой воду, она поможет успокоиться и позволит на несколько секунд перевести дух.

Помните, что на собеседовании не только работодатель делает выбор. Вы также можете немало узнать о компании и условиях работы и отказать, если что-то кажется подозрительным или идущим в разрез с вашими карьерными планами.

Страх № 4. Выход из зоны комфорта

Смена работы — это всегда о выходе из зоны комфорта. Ведь придется входить в новый коллектив, подстраиваться под нового руководителя и погружаться в новые рабочие процессы. Поэтому некоторым людям очень трудно на это отважиться. Они предпочитают работать годами на одном месте, пренебрегая развитием, но иметь привычный комфорт и уют.

Как бороться?

Если вы боитесь неизвестного и предпочитаете зону комфорта, то вернитесь к пункту 2 и проработайте этот страх. Если вы, например, привязаны к коллективу и не знаете, как работать в новой компании с большим количеством сотрудников, ищите работу в небольших организациях или обратитесь к бывшим коллегам: возможно, они сообщат о вакантной должности и вы сможете работать вместе.

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