Самые прозрачные рынки недвижимости в мире: какая страна возглавила рейтинг — Finance.ua

Самые прозрачные рынки недвижимости в мире: какая страна возглавила рейтинг
Глобальная компания по коммерческой недвижимости JLL совместно с LaSalle составили новый рейтинг прозрачности рынка недвижимости в разных уголках мира. Лидером стал Лондон в Великобритании.
Как отметили авторы исследования, Украина, в 2020 году занявшая 69 место, не вошла в новый рейтинг из-за нападения россии.
Что известно о GRETI
Global Real Estate Transparency Index или индекс прозрачности мирового рынка недвижимости — это авторитетное исследование, выходящее раз в 2 года. Авторы отмечают, что оно является уникальным пособием для трансграничных инвестиций в недвижимость.
В этом году аналитики рассмотрели страны и города мира по 210 критериям, среди которых индикаторы рынка недвижимости, экологичность, регуляторные и юридические аспекты, процедуры заключения сделок и устойчивость сектора.
Индекс 2022 года приходится на период повышения неопределенности и быстрые изменения в промышленности, экономике и обществе. Геополитический конфликт, чрезвычайная климатическая ситуация, экономическое давление и широкомасштабные изменения в нашей жизни означают, что за последние 20 лет существенно изменилась прозрачность на рынке недвижимости, отметил генеральный директор JLL Ричард Блоксам.
По его словам, опрос этого года показывает: пропасть между самыми прозрачными странами и остальным миром растет с ускорением. В то время как развитые страны повышают стандарты строительства, внедряют новые технологии, в частности энергоэффективные, ведут отчеты, которые делают невозможным отмывание средств, другие — топчутся на месте, а порой и регрессируют.
10 стран с самыми прозрачными рынками недвижимости:
- Великобритания,
- США,
- Франция,
- Австралия,
- Канада,
- Нидерланды,
- Ирландия,
- Швеция,
- Германия,
- Новая Зеландия.
10 городов с самыми прозрачными рынками недвижимости:
- Лондон, Великобритания,
- Нью-Йорк, США,
- Париж, Франция,
- Вашингтон, США,
- Сан-Франциско, США
- Бостон, США,
- Лос-Анджелес, США,
- Сиэтл, США,
- Сидней, Австралия,
- Бирмингем, Великобритания.
Страны с наименее прозрачными рынками недвижимости
- Ливан,
- Иран,
- Кот д’Ивуар,
- Алжир,
- Сенегал,
- Гондурас,
- Танзания,
- Доминиканская Республика,
- Ирак,
- Гватемала,
- Эфиопия.
Прогнозы по Украине
В исследовании добавляют, что во время восстановления Украина может продемонстрировать значительный прогресс. Это связано с тем, что Великобритания, Германия и ряд других государств, предложивших свою помощь в восстановлении городов, потребуют информацию о конечных бенефициарных владельцах в открытом доступе.
Забронировать и купить билеты на автобус, самолет или поезд можно с INFOBUS. Кстати, бронь на сайте — бесплатная. Попробуйте сами!
Забронировать билет ✈️
Поделиться новостью