Самые прозрачные рынки недвижимости в мире: какая страна возглавила рейтинг — Finance.ua

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Самые прозрачные рынки недвижимости в мире: какая страна возглавила рейтинг

Недвижимость
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Самые прозрачные рынки недвижимости в мире: какая страна возглавила рейтинг
Самые прозрачные рынки недвижимости в мире: какая страна возглавила рейтинг
Глобальная компания по коммерческой недвижимости JLL совместно с LaSalle составили новый рейтинг прозрачности рынка недвижимости в разных уголках мира. Лидером стал Лондон в Великобритании.
Как отметили авторы исследования, Украина, в 2020 году занявшая 69 место, не вошла в новый рейтинг из-за нападения россии.

Что известно о GRETI

Global Real Estate Transparency Index или индекс прозрачности мирового рынка недвижимости — это авторитетное исследование, выходящее раз в 2 года. Авторы отмечают, что оно является уникальным пособием для трансграничных инвестиций в недвижимость.
В этом году аналитики рассмотрели страны и города мира по 210 критериям, среди которых индикаторы рынка недвижимости, экологичность, регуляторные и юридические аспекты, процедуры заключения сделок и устойчивость сектора.
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Индекс 2022 года приходится на период повышения неопределенности и быстрые изменения в промышленности, экономике и обществе. Геополитический конфликт, чрезвычайная климатическая ситуация, экономическое давление и широкомасштабные изменения в нашей жизни означают, что за последние 20 лет существенно изменилась прозрачность на рынке недвижимости, отметил генеральный директор JLL Ричард Блоксам.
По его словам, опрос этого года показывает: пропасть между самыми прозрачными странами и остальным миром растет с ускорением. В то время как развитые страны повышают стандарты строительства, внедряют новые технологии, в частности энергоэффективные, ведут отчеты, которые делают невозможным отмывание средств, другие — топчутся на месте, а порой и регрессируют.

10 стран с самыми прозрачными рынками недвижимости:

  • Великобритания,
  • США,
  • Франция,
  • Австралия,
  • Канада,
  • Нидерланды,
  • Ирландия,
  • Швеция,
  • Германия,
  • Новая Зеландия.
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10 городов с самыми прозрачными рынками недвижимости:

  • Лондон, Великобритания,
  • Нью-Йорк, США,
  • Париж, Франция,
  • Вашингтон, США,
  • Сан-Франциско, США
  • Бостон, США,
  • Лос-Анджелес, США,
  • Сиэтл, США,
  • Сидней, Австралия,
  • Бирмингем, Великобритания.
Самые прозрачные рынки недвижимости в мире: какая страна возглавила рейтинг

Страны с наименее прозрачными рынками недвижимости

  • Ливан,
  • Иран,
  • Кот д’Ивуар,
  • Алжир,
  • Сенегал,
  • Гондурас,
  • Танзания,
  • Доминиканская Республика,
  • Ирак,
  • Гватемала,
  • Эфиопия.

Прогнозы по Украине

В исследовании добавляют, что во время восстановления Украина может продемонстрировать значительный прогресс. Это связано с тем, что Великобритания, Германия и ряд других государств, предложивших свою помощь в восстановлении городов, потребуют информацию о конечных бенефициарных владельцах в открытом доступе.
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По материалам:
Телеканал 24
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