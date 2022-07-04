Самые прозрачные рынки недвижимости в мире: какая страна возглавила рейтинг — Finance.ua

Самые прозрачные рынки недвижимости в мире: какая страна возглавила рейтинг Сегодня 21:00 — Недвижимость

Самые прозрачные рынки недвижимости в мире: какая страна возглавила рейтинг

Глобальная компания по коммерческой недвижимости JLL совместно с LaSalle составили новый рейтинг прозрачности рынка недвижимости в разных уголках мира. Лидером стал Лондон в Великобритании.

Как отметили авторы исследования, Украина, в 2020 году занявшая 69 место, не вошла в новый рейтинг из-за нападения россии.

Что известно о GRETI

Global Real Estate Transparency Index или индекс прозрачности мирового рынка недвижимости — это авторитетное исследование, выходящее раз в 2 года. Авторы отмечают, что оно является уникальным пособием для трансграничных инвестиций в недвижимость.

В этом году аналитики рассмотрели страны и города мира по 210 критериям, среди которых индикаторы рынка недвижимости, экологичность, регуляторные и юридические аспекты, процедуры заключения сделок и устойчивость сектора.

Индекс 2022 года приходится на период повышения неопределенности и быстрые изменения в промышленности, экономике и обществе. Геополитический конфликт, чрезвычайная климатическая ситуация, экономическое давление и широкомасштабные изменения в нашей жизни означают, что за последние 20 лет существенно изменилась прозрачность на рынке недвижимости, отметил генеральный директор JLL Ричард Блоксам.

По его словам, опрос этого года показывает: пропасть между самыми прозрачными странами и остальным миром растет с ускорением. В то время как развитые страны повышают стандарты строительства, внедряют новые технологии, в частности энергоэффективные, ведут отчеты, которые делают невозможным отмывание средств, другие — топчутся на месте, а порой и регрессируют.

10 стран с самыми прозрачными рынками недвижимости:

Великобритания,

США,

Франция,

Австралия,

Канада,

Нидерланды,

Ирландия,

Швеция,

Германия,

Новая Зеландия.

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10 городов с самыми прозрачными рынками недвижимости:

Лондон, Великобритания,

Нью-Йорк, США,

Париж, Франция,

Вашингтон, США,

Сан-Франциско, США

Бостон, США,

Лос-Анджелес, США,

Сиэтл, США,

Сидней, Австралия,

Бирмингем, Великобритания.

Страны с наименее прозрачными рынками недвижимости

Ливан,

Иран,

Кот д’Ивуар,

Алжир,

Сенегал,

Гондурас,

Танзания,

Доминиканская Республика,

Ирак,

Гватемала,

Эфиопия.

Прогнозы по Украине

В исследовании добавляют, что во время восстановления Украина может продемонстрировать значительный прогресс. Это связано с тем, что Великобритания, Германия и ряд других государств, предложивших свою помощь в восстановлении городов, потребуют информацию о конечных бенефициарных владельцах в открытом доступе.

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Телеканал 24 По материалам:

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