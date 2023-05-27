Самые надежные подержанные авто в возрасте до 5 лет — Finance.ua

Самые надежные подержанные авто в возрасте до 5 лет Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

Самые надежные подержанные авто в возрасте до 5 лет

Чтобы помочь вам в поиске, портал Avtosota составил рейтинг надежности подержанных автомобилей.

Подержанные машины (три-четыре года) пользуются большим спросом. Они в хорошем состоянии и при этом их цена намного ниже (на 30−40%), чем у новых автомобилей. Для тех, кто выбирает себе подержанный автомобиль, мы составили свой рейтинг надежности подержанных автомобилей.

Nissan Qashqai II

Лакокрасочное покрытие кузова хорошо переносит вызовы повседневной эксплуатации, а вот на пластмассовых деталях краска держится не так отлично. Хотя металл кузова не оцинкован, но даже в местах повреждения лакокрасочного покрытия коррозия появляется далеко не сразу.

Чаще всего на Qashqai выходят из строя опоры и расходники стабилизатора (ресурс 30−60 тыс. км). Ненамного дольше выдерживают амортизаторы и ступичные подшипники (в среднем служат 70−80 тыс. км). Сцепление при умеренной нагрузке без проблем доживает до 100−120 тысяч километров.

Toyota RAV4 IV

Качество лакокрасочного покрытия на среднем уровне, а вот хромированный декор кузова ведет себя довольно хорошо. Двухлитровый бензиновый двигатель надежен, но иногда уже на 50 000 км отказывает его дорогостоящий актуатор. А вот дизельный двигатель (2,2 литра) весьма проблемный.

Достаточно быстро теряет герметичность прокладка головки блока цилиндров, что приводит к повышенному расходу масла и охлаждающей жидкости, а также существенному нагару на поршнях и его кольцах. Вторая опасная неисправность — переливающие топливные форсунки. Топливо попадает в поддон и ускоряет деградацию масла, а вместе с ним и износ двигателя.

Hyundai Creta

Лакокрасочное покрытие надежное, но есть два места, в которых могут возникать очаги коррозии — крышка багажника и рамки передней двери. Главная проблема модели — образование «задиров» в двигателях, возникающие из-за разрушения катализатора и попадания в цилиндры крошек керамики. Многих владельцев беспокоит дребезжание и стук глушителя при работе на холостых, возникающий из-за клапана регулировки потока газов в резонаторе.

Мастера автосервисов рекомендуют просто вырезать клапан и заварить «банку» назад. Самый простой и дешевый способ устранения этого препятствия. Колодки обычно живут 50−60 тыс. км, тормозные диски — 70−100 тыс. км, что является очень хорошим результатом.

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Volkswagen Tiguan II

Если кроссовер оснащен двигателем 1.4 TSI, то проблемы возникают с цепью ГРМ, требующей замены до 50 тыс. км пробега из-за чрезмерного растяжения. Слабыми местами двухлитровых дизелей являются сажевые фильтры (или DPL), которые забиваются из-за езды в городских пробках, когда мотор в основном в режиме холостой работы.

Что касается коробки, то возникают проблемы с DSG-роботами. Проблемы проявляются как в посторонних шумах трансмиссии (из-за износа подшипников ближе к 100 тыс. км пробега), так и невозможности включить задний ход, а также ставить робот на парные режимы.

Skoda Octavia III

Модели повезло с турбированными двигателями — они надежны и тяговиты. Но их актуатор (регулятор давления) может выйти из строя после 70 тыс. км. У атмосферного двигателя 1.6 MPI CWVA (110 л. с.) часто возникает «масложор», и владельцам приходится доливать 300−400 мл масла на каждые 1000 км пробега.

При этом 110-сильный атмосферный двигатель 1.6 MPI с индексом CVWA действительно очень надежен. Многие таксопарки и сервисы каршеринга используют «Октавии» именно с этим двигателем, и пробеги там достигают 200−300 тыс. км без капитального ремонта.

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Автотема По материалам:

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