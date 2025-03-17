Самые дорогие бренды мира: какие компании вошли в рейтинг (инфографика) — Finance.ua

Самые дорогие бренды мира: какие компании вошли в рейтинг (инфографика) Сегодня 19:00

Самые дорогие бренды мира: какие компании вошли в рейтинг (инфографика)

Visual Capitalist создали визуализацию рейтинга 100 самых дорогих брендов в мире. Исследование показало значительное повышение стоимости брендов, инвестирующих в искусственный интеллект.

Какие бренды попали в топ

Для создания визуализаций использовали данные ежегодного глобального рейтинга от Brand Finance, передает VisualCapitalist

Существенные результаты показал бренд Apple, стоимость которого в этом году значительно возросла — на 219 миллиардов долларов (74%). Сейчас его стоимость достигла 517 миллиардов долларов США, поэтому компания стала самой дорогой в мире.

Также существенно выросла стоимость компаний, инвестирующих в ИИ. В частности, компания NVIDIA, которая увеличила стоимость бренда на 163% до 44,5 миллиарда долларов, стала самым быстрорастущим брендом в мире.

Microsoft также продемонстрировала отличный результат, увеличив свою стоимость на 78% до 340,4 млрд долларов.

Deutsche Telekom — стоимость бренда выросла на 17% до 73,3 млрд долларов, стал самым дорогим телекоммуникационным брендом в мире.

Интересно, что Tesla выбыла из ТОП-10, опустившись на 18-е место в рейтинге. Стоимость бренда снизилась на 12% до 58,3 млрд долларов. Причиной стало сильное снижение ее позиций на китайском рынке электромобилей, где компания уступила BYD, чей бренд вырос на 20% до 12,1 млрд долларов и стал крупнейшим производителем электромобилей в мире.

Самые дорогие бренды в разных странах

Китай занимает второе место по количеству компаний в рейтинге, а самый дорогой бренд — TikTok, оцененный в 84,2 миллиарда долларов. Многие из самых ценных китайских брендов сосредоточены преимущественно в финансовом секторе.

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Самым дорогим брендом Индии является Tata Group. Этот конгломерат, основанный в 1868 году, объединяет 30 компаний в разных секторах, таких как технологии, производство, автомобильная промышленность и сталь. Дочерняя компания Tata Technologies планирует провести IPO в конце 2024 года с отметкой в ​​2,5 миллиарда долларов.

Немецкий Deutsche Telekom, который обслуживает 245 миллионов клиентов более чем в 50 странах, является самым дорогим брендом в Европе, опередив Verizon и став самым дорогим телекоммуникационным брендом в мире.

Телеканал новин 24 По материалам:

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