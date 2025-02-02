Названы самые дорогие автомобильные бренды года — Finance.ua

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Названы самые дорогие автомобильные бренды года

Технологии&Авто
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Названы самые дорогие автомобильные бренды года
Названы самые дорогие автомобильные бренды года
Агентство Brand Finance составило ежегодный рейтинг оценочной стоимости мировых брендов Global 500, в который, конечно, попали представители мирового автопрома.
На основе этих данных в «УкрАвтопроме» составили ТОП самых дорогих из них.
Титул наиболее дорогого автомобильного бренда в 2025 году получила японская Toyota — ее ценность достигла 64,7 млрд долларов.
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А в целом Toyota заняла 18-ю строчку в мировом рейтинге самых дорогих брендов всей отраслей.
В целом в ТОП-100 рейтинга 2025 года попали следующие автобренды:
  • Toyota (18-е место) — $64,7 млрд;
  • Mercedes-Benz (23-е место) — $53 млрд;
  • Hyundai (29-е место) — $46,3 млрд;
  • Tesla (36-е место) — $43 млрд;
  • BMW (37-е место) — $42,5 млрд;
  • Porsche (40-е место) — $41,2 млрд;
  • Mitsubishi (43-е место) — $40,4 млрд;
  • Tata (60-е место) — $31,6 млрд;
  • Volkswagen (61-е место) — $31,4 млрд;
  • Honda (70-е место) — $28,3 млрд;
  • Ford (86-е место) — $22,9 млрд.
Первое место среди всех брендов занимает Apple ($574,5 млрд).
По материалам:
Finance.ua
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