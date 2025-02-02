Названы самые дорогие автомобильные бренды года — Finance.ua

Названы самые дорогие автомобильные бренды года
Агентство Brand Finance составило ежегодный рейтинг оценочной стоимости мировых брендов Global 500, в который, конечно, попали представители мирового автопрома.
На основе этих данных в «УкрАвтопроме» составили ТОП самых дорогих из них.
Титул наиболее дорогого автомобильного бренда в 2025 году получила японская Toyota — ее ценность достигла 64,7 млрд долларов.
А в целом Toyota заняла 18-ю строчку в мировом рейтинге самых дорогих брендов всей отраслей.
В целом в ТОП-100 рейтинга 2025 года попали следующие автобренды:
- Toyota (18-е место) — $64,7 млрд;
- Mercedes-Benz (23-е место) — $53 млрд;
- Hyundai (29-е место) — $46,3 млрд;
- Tesla (36-е место) — $43 млрд;
- BMW (37-е место) — $42,5 млрд;
- Porsche (40-е место) — $41,2 млрд;
- Mitsubishi (43-е место) — $40,4 млрд;
- Tata (60-е место) — $31,6 млрд;
- Volkswagen (61-е место) — $31,4 млрд;
- Honda (70-е место) — $28,3 млрд;
- Ford (86-е место) — $22,9 млрд.
Первое место среди всех брендов занимает Apple ($574,5 млрд).
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