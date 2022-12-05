Samsung выпустит приложение, которое научит пользователей самостоятельно ремонтировать гаджеты бренда — Finance.ua

Samsung выпустит приложение, которое научит пользователей самостоятельно ремонтировать гаджеты бренда 05.12.2022, 00:54 — Технологии&Авто

Samsung выпустит приложение, которое научит пользователей самостоятельно ремонтировать гаджеты бренда

Samsung планирует выпустить приложение, которое поможет клиентам ремонтировать дома ее гаджеты своими руками.

Об этом пишет портал The Verge.

Журналистам стало известно об этом из заявки, поданной компанией на патент и торговую марку США. Из документа следует, что сервис будет называться Self Repair Assistant. Компания описывает его как «прикладное программное обеспечение для мобильных телефонов» для самостоятельного ремонта и обслуживания смартфонов, смарт-часов, планшетов и наушников.

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Кроме описания, журналистам также стала известна эмблема приложения — это синий квадрат с шестерней и гаечным ключом внутри.

Verge предполагает, что приложение будет содержать инструкции по ремонту устройств из серии Samsung Galaxy.

Скорее всего, разработка Self Repair Assistant стала результатом сотрудничества Samsung и компании IFIXIT, объявленного в начале 2022 года.

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