Samsung добавит в свои гаджеты систему безопасности, основанную на блокчейне — Finance.ua

Samsung добавит в свои гаджеты систему безопасности, основанную на блокчейне Сегодня 22:48 — Финтех и Карты

Samsung добавит в свои гаджеты систему безопасности, основанную на блокчейне

Корейская технологическая компания Samsung объявила о внедрении системы Privat Blockhain, которая должна повысить безопасность использования смарт-устройств. Система получила название Knox Matrix и позиционируется как глобальное обновление безопасности в гаджетах от Samsung.

Подробности работы системы пока не разглашаются, однако в Samsung заявили, что она будет объединять разные интеллектуальные устройства путем многоуровневого взаимного мониторинга. Например, использование телефона, подключенного к другому смарт-устройству, телевизору или кондиционеру, сделает оба гаджета более безопасными от любой киберугрозы — чем больше устройств — тем больше безопасность. В компании уверяют, что решение Knox Matrix также упростит возможности вложения в систему управления дома, поскольку режим входа будет автоматически распределяться между устройствами, подключенными к сети.

Инновационное технологическое решение по улучшению безопасности будет охватывать все устройства, независимо от того, на какой операционной системе они работают. Как заявили в компании, конфиденциальная информация на гаджетах будет защищена гораздо лучше, чем раньше. В Samsung пока не раскрыли технические характеристики системы и не назвали дату ее релиза.

Напомним, что в сентябре южнокорейский технологический гигант стал самым активным инвестором в криптовалютной отрасли — корпорация вложила около $6 миллиардов в крипто-стартапы. Как стало известно из отчета аналитиков Blockdata, с сентября 2021 г. по июнь 2022 г. представители Samsung инвестировали в 13 проектов, связанных с криптовалютами и блокчейн-технологиями.

Ранее в компании также отмечалось, что планируют инвестировать средства в технологию MachineFi. По словам директора Samsung Next Рэймонда Ляо, фирма сосредотачивается на инвестировании в блокчейн, искусственный интеллект и виртуальную реальность. «То, к чему идет IoTeX, вписывается в несколько наших направлений. Я надеюсь, что мы сможем внести вклад в дальнейший успех MachineFi. Это очень заманчиво», — заявил Ляо.

noworries По материалам:

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