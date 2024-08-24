С сентября некоторые украинцы в Польше могут лишиться помощи на детей — Finance.ua

С сентября некоторые украинцы в Польше могут лишиться помощи на детей Сегодня 12:08 — Личные финансы

С сентября некоторые украинцы в Польше могут лишиться помощи на детей

С 1 сентября меняются положения о праве на семейные пособия украинским родителям. Чтобы их получить, ребенку нужно будет посещать польскую школу. Ранее польские власти оставляли выбор: учащиеся могли продолжать обучение только в украинской образовательной системе, участвуя в дистанционных занятиях, без потери пособий. Однако поправка к закону заставляет родителей зачислять своих детей в польские учебные заведения, если они хотят и дальше пользоваться финансовой поддержкой, которую предлагает польское правительство.

Польская Grupa Progres провела исследования о ситуации украинских родителей и детей в Польше, сообщает eGospodarka.pl.

Для значительной части украинских родителей, работающих в Польше (67% респондентов), потеря помощи является важной причиной, которая побуждает их отправлять своих детей в польские учебные заведения. Тем более что до сих пор многие из них пользовались разными формами поддержки со стороны Польши.

На конец ноября прошлого года беженцы получили помощь 500+ (500 злотых. — Ред.) на 328 тыс. детей. На 12 тыс. детей получали пособие в рамках Семейного опекунского капитала (помощь до 12 тыс. злотых на второго и последующих детей от 1 до 3 лет. — Ред.). На 141 тыс. детей — помощь 300+ (300 злотых на покупку школьных принадлежностей. — Ред.). В свою очередь, на 35 тыс. детей получали другие семейные пособия, а более миллиона человек также получили специальную стартовую помощь в размере 300 злотых.

По данным исследования Группы «Прогресс», каждый четвертый родитель (24%) признает, что его семья не пользуется польской образовательной системой, хотя самые младшие ее члены имеют школьный возраст (7−17 лет). Чаще всего (73% респондентов) в польские школы не идут дети родителей, которые не планируют оставаться в стране надолго и хотят уехать из нее в будущем, или еще не знают, что будут делать (12% респондентов). Лишь 15% родителей, не отдающих детей в польские школы, хотят остаться жить в Польше.

Мнения украинских родителей относительно польской системы образования тоже разделились. 41% считают, что польские школы хорошо приспособлены к потребностям их детей, 23% противоположного мнения, а 36% не определились. В группу недовольных чаще всего входят родители детей, посещающих начальную школу (28% утверждают, что польская система образования не приспособлена к обучению детей из Украины), 59% удовлетворены уровнем и программой обучения, а 13% не определились.

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Относительно родителей дошкольников — 20% из них говорят, что заведения в Польше не приспособлены, 48% утверждают, что они хорошо подготовлены принять детей из Украины, и 32% отвечают, что не знают. Лучшее мнение о польской системе образования имеют родители старшеклассников — 71% из них считают, что их дети хорошо учатся в польских учреждениях.

Также респонденты отметили, что большой проблемой для их детей является скорый переход на польский язык. Это облегчается благодаря дополнительным занятиям для иностранцев, которые дают отличный шанс для эффективной интеграции детей-беженцев с их новыми друзьями. Еще одной сложностью является разница в учебных программах украинских и польских школ.

Исследование Группы «Прогресс»: «Украинцы о жизни в Польше» проводилось с 22 июля по 4 августа 2024 года на репрезентативной группе N=1000. Респондентами были взрослые украинцы (женщины и мужчины), занимающиеся профессиональной деятельностью и проживающие в Польше с детьми.

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