С сегодняшнего дня в Украине можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта — Finance.ua

С сегодняшнего дня в Украине можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта
Сегодня 17:00 — Казна и Политика
С понедельника, 23 мая, в Украине запущена услуга одновременного оформления внутреннего и заграничного паспортов. Документы можно получить, начиная с 14 лет.
«С сегодняшнего дня можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта», — говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что основаниями для получения услуги являются:
- оформление ID-карты впервые в 14 лет;
- при утрате документов или их обмене в связи с изменением персональных данных;
Получить услугу оформления одновременного внутреннего и загранпаспорта можно в:
- подразделениях ГМС;
- центрах обслуживания «Паспортный сервис»;
- ЦПАП.
Стоимость получения документов в течение 20 рабочих дней составляет 1105 гривен, при этом в течение 7 рабочих дней — 1583 гривны.
«В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта», — говорится в сообщении.
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