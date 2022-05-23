С сегодняшнего дня в Украине можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта — Finance.ua
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С сегодняшнего дня в Украине можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта

Сегодня 17:00Казна и Политика
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С понедельника, 23 мая, в Украине запущена услуга одновременного оформления внутреннего и заграничного паспортов. Документы можно получить, начиная с 14 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
«С сегодняшнего дня можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта», — говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что основаниями для получения услуги являются:
  • оформление ID-карты впервые в 14 лет;
  • при утрате документов или их обмене в связи с изменением персональных данных;
Получить услугу оформления одновременного внутреннего и загранпаспорта можно в:
  • подразделениях ГМС;
  • центрах обслуживания «Паспортный сервис»;
  • ЦПАП.
Стоимость получения документов в течение 20 рабочих дней составляет 1105 гривен, при этом в течение 7 рабочих дней — 1583 гривны.
«В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта», — говорится в сообщении.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: РБК-Україна
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