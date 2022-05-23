С сегодняшнего дня в Украине можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта — Finance.ua

С сегодняшнего дня в Украине можно одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта

Сегодня 17:00 — Казна и Политика

С понедельника, 23 мая, в Украине запущена услуга одновременного оформления внутреннего и заграничного паспортов. Документы можно получить, начиная с 14 лет.

«С сегодняшнего дня можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта», — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что основаниями для получения услуги являются:

оформление ID-карты впервые в 14 лет;

при утрате документов или их обмене в связи с изменением персональных данных;

Получить услугу оформления одновременного внутреннего и загранпаспорта можно в:

подразделениях ГМС;

центрах обслуживания «Паспортный сервис»;

ЦПАП.

Стоимость получения документов в течение 20 рабочих дней составляет 1105 гривен, при этом в течение 7 рабочих дней — 1583 гривны.

«В случае оформления в 14 лет впервые оплачивается только услуга оформления загранпаспорта», — говорится в сообщении.

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