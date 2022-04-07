С помощью Starlink Киевщину обеспечивают связью — Федоров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

С помощью Starlink Киевщину обеспечивают связью — Федоров

Сегодня 09:36Финтех и Карты
81
Комплекты оборудования для спутникового интернета Starlink помогают обеспечить связью Ирпень, Плахтянку и Романовку Киевской области.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что 1 апреля инженеры компании Vodafone запустили базовую станцию вблизи Ирпеня и Романовки Киевской области, чтобы восстановить жителям городов связь в конфигурации 2G и 4G. При этом в качестве транспортной сети используется комплект оборудования Starlink от SpaceX.
«Это первый случай в Украине и один из первых в мире, когда работа сети мобильного оператора резервируется из-за спутниковой связи», — рассказал министр.
Он объяснил, что подключение сайта к спутниковому интернету позволяет обеспечить бесперебойную работу сегмента сети даже при отсутствии интернет-доступа через традиционную сеть под землей.
«Сегодня таким же образом подключена базовая станция в селе Плахтянка Киевской области», — добавил Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.