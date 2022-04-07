С помощью Starlink Киевщину обеспечивают связью — Федоров

Сегодня 09:36 — Финтех и Карты

Комплекты оборудования для спутникового интернета Starlink помогают обеспечить связью Ирпень, Плахтянку и Романовку Киевской области.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что 1 апреля инженеры компании Vodafone запустили базовую станцию вблизи Ирпеня и Романовки Киевской области, чтобы восстановить жителям городов связь в конфигурации 2G и 4G. При этом в качестве транспортной сети используется комплект оборудования Starlink от SpaceX.

«Это первый случай в Украине и один из первых в мире, когда работа сети мобильного оператора резервируется из-за спутниковой связи», — рассказал министр.

Он объяснил, что подключение сайта к спутниковому интернету позволяет обеспечить бесперебойную работу сегмента сети даже при отсутствии интернет-доступа через традиционную сеть под землей.

«Сегодня таким же образом подключена базовая станция в селе Плахтянка Киевской области», — добавил Федоров.

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