S&P снизила прогноз производства автомобилей в мире из-за войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

S&P снизила прогноз производства автомобилей в мире из-за войны

Сегодня 23:42Технологии&Авто
0
Американская аналитическая компания S&P Global Mobility ухудшила прогноз мирового производства автомобилей в 2022-2023 годах суммарно на 5,2 млн автомобилей из-за вторжения россии в Украину.
Об этом идет речь в сообщении компании.
Согласно данным компании, прогноз производства автомобилей в мире уменьшен на 2,6 млн единиц в 2022 году, до 81,6 млн, и на столько же в 2023 году — до 88,5 млн единиц.
Наибольшее понижение прогноза касается европейских компаний. S&P Global Mobility ухудшила прогноз выпуска для региона на 1,7 млн ​​единиц, в том числе примерно на 1 млн из-за падения спроса в россии и Украине.
В Северной Америке прогноз производства снижен на 480 тыс. единиц в текущем году и на 549 ​​тыс. грн. — в следующем.
S&P Global Mobility объясняет ухудшение прогноза тем, что с обострением конфликта многие автопроизводители столкнулись с проблемами в цепочках снабжения и дефицитом критически важных производимых в Украине компонентов. Например, за неимением деталей такие крупные автопроизводители, как Volkswagen и BMW, были вынуждены временно приостановить работу своих заводов в Европе.
Глава Volkswagen Герберт Дисс сообщил, что компания в настоящее время рассматривает возможности переноса производственных мощностей из Европы в Северную Америку и Китай.
BMW тем временем ухудшила оценку рентабельности автомобильного подразделения в 2022 году из-за войны в Украине. Маржа прибыли к вычету процентов и налогов, как ожидается, будет находиться в диапазоне 7-9% в этом году по сравнению с 10,3% в 2021 году.
По материалам: Укррудпром
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.