S&P снизила прогноз производства автомобилей в мире из-за войны — Finance.ua

S&P снизила прогноз производства автомобилей в мире из-за войны

Американская аналитическая компания S&P Global Mobility ухудшила прогноз мирового производства автомобилей в 2022-2023 годах суммарно на 5,2 млн автомобилей из-за вторжения россии в Украину.

Об этом идет речь в сообщении компании.

Согласно данным компании, прогноз производства автомобилей в мире уменьшен на 2,6 млн единиц в 2022 году, до 81,6 млн, и на столько же в 2023 году — до 88,5 млн единиц.

Наибольшее понижение прогноза касается европейских компаний. S&P Global Mobility ухудшила прогноз выпуска для региона на 1,7 млн ​​единиц, в том числе примерно на 1 млн из-за падения спроса в россии и Украине.

В Северной Америке прогноз производства снижен на 480 тыс. единиц в текущем году и на 549 ​​тыс. грн. — в следующем.

S&P Global Mobility объясняет ухудшение прогноза тем, что с обострением конфликта многие автопроизводители столкнулись с проблемами в цепочках снабжения и дефицитом критически важных производимых в Украине компонентов. Например, за неимением деталей такие крупные автопроизводители, как Volkswagen и BMW, были вынуждены временно приостановить работу своих заводов в Европе.

Глава Volkswagen Герберт Дисс сообщил, что компания в настоящее время рассматривает возможности переноса производственных мощностей из Европы в Северную Америку и Китай.

BMW тем временем ухудшила оценку рентабельности автомобильного подразделения в 2022 году из-за войны в Украине. Маржа прибыли к вычету процентов и налогов, как ожидается, будет находиться в диапазоне 7-9% в этом году по сравнению с 10,3% в 2021 году.

По материалам: Укррудпром

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