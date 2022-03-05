S&P обвалило кредитный рейтинг Беларуси — Finance.ua

Такое снижение означает, что, с точки зрения агентства, Беларусь испытывает значительные трудности с выплатами по долговым обязательствам.
«Международные санкции, введенные против Беларуси из-за ее участия в российском военном вторжении на Украину, достаточно жестки, и мы ожидаем, что они и дальше будут ужесточаться», — объясняет агентство.
Напомним, международное рейтинговое агентство S&P обвалило рейтинг России с BB+ до CCC — менее чем за неделю от последнего понижения.
Также рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их на пересмотр.
Ранее агентство Moody’s понизило рейтинг России с Baa3 до B3, агентство Fitch — с ВВВ до B;