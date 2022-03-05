Агентство Fitch понизило рейтинги 32 российских банков — Finance.ua

Агентство Fitch понизило рейтинги 32 российских банков

Сегодня 10:19 — Мир

Fitch Ratings

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 32 российских банков и поместило их на пересмотр.

Решение было принято в связи с санкциями, введенными на фоне войны против Украины.

Fitch снизил рейтинги таких банков, как Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф-банк, Райффайзенбанк, банк «Хоум Кредит» и других.

Понижение рейтингов банков связано с понижением суверенного рейтинга России с BBB до B.

Также аналогичное решение принято для 20 региональных органов власти. Из российских регионов рейтинг понижен у Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Красноярского, Ставропольского, Алтайского краев, Свердловской области, ЯНАО, Татарстана, Новосибирска и других.

Справка Finance.ua:

ранее агентство Moody’s понизило рейтинг России с Baa3 до B3, агентство Fitch — с ВВВ до B;

также агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-.

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