С началом полномасштабной войны поток иностранных туристов в рф упал на 90% — Finance.ua
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С началом полномасштабной войны поток иностранных туристов в рф упал на 90%

Мир
11
С началом полномасштабной войны поток иностранных туристов в рф упал на 90%
С началом полномасштабной войны поток иностранных туристов в рф упал на 90%
Поток иностранных туристов в рф обрушился почти вдвое в этом году по сравнению с 2021 годом.
Об этом сообщает Telegram-канал «Санкции рф».
В 2022 году туроператоры приняли всего несколько сотен иностранных туристов. До пандемии в россию каждый год приезжали 300-400 тысяч иностранных туристов.
В этом году совсем не было массовых групповых заездов. Приезжали только на деловые встречи и индивидуальные туристы.

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Отмечают, что туристы перестали приезжать в рф по четырем причинам: сложности с оформлением виз, перелетами, банковскими картами, а также «отрицательный информационный фон вокруг страны». Также после начала войны рф закрыла небо для самолетов из 36 стран. Многие страны, такие как Германия, США, Финляндия, страны Балтии и другие, рекомендовали своим гражданам не въезжать в рф, а находящимся там — покинуть страну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ua.news
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