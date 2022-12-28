С началом полномасштабной войны поток иностранных туристов в рф упал на 90% — Finance.ua

С началом полномасштабной войны поток иностранных туристов в рф упал на 90% Сегодня 05:17 — Мир

С началом полномасштабной войны поток иностранных туристов в рф упал на 90%

Поток иностранных туристов в рф обрушился почти вдвое в этом году по сравнению с 2021 годом.

Об этом сообщает Telegram-канал «Санкции рф».

В 2022 году туроператоры приняли всего несколько сотен иностранных туристов. До пандемии в россию каждый год приезжали 300-400 тысяч иностранных туристов.

В этом году совсем не было массовых групповых заездов. Приезжали только на деловые встречи и индивидуальные туристы.

Отмечают, что туристы перестали приезжать в рф по четырем причинам: сложности с оформлением виз, перелетами, банковскими картами, а также «отрицательный информационный фон вокруг страны». Также после начала войны рф закрыла небо для самолетов из 36 стран. Многие страны, такие как Германия, США, Финляндия, страны Балтии и другие, рекомендовали своим гражданам не въезжать в рф, а находящимся там — покинуть страну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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