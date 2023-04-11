С начала маркетингового года Украина экспортировала уже около 39 млн тонн зерна — Finance.ua

С начала маркетингового года Украина экспортировала уже около 39 млн тонн зерна Сегодня 07:23 — Аграрный рынок

В текущем маркетинговом году с июля 2022 по 10 апреля 2023 года Украина экспортировала 38,8 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Об этом говорится в данных Минагрополитики.

В 2022/2023 гг. экспорт из Украины составил 38,824 млн т зерновых и зернобобовых культур в том числе с продуктами их переработки и муки.

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Из них Украина экспортировала 13,3 млн. тонн пшеницы, 2,3 млн. тонн ячменя, 17,7 тыс. тонн ржи и 22,85 млн. тонн кукурузы.

За аналогичный период 2021/2022 экспорт составлял 45,2 млн. тонн зерновых и зернобобовых, в том числе 18,45 млн. тонн пшеницы, 5,6 млн. тонн ячменя, 161,9 тыс. тонн ржи и 20,6 млн. тонн кукурузы.

За первые 10 дней апреля 2023 года из Украины уже экспортировала 848 тыс. т зерновых и зернобобовых (за первые 15 дней апреля в прошлом году — 320 тыс. т), в том числе 337 тыс. т пшеницы (в апреле прошлого года — 53 тыс. т), 33 тыс. т ячменя (8 тыс. т) и 476 тыс. т кукурузы (258 тыс. т). В апреле этого года и в апреле прошлого года Украина рожь не экспортировала.

В марте Украина экспортировала 7,8 млн тонн продукции агропромышленного комплекса, что на 12% больше показателя февраля и стало месячным рекордом с начала полномасштабной войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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