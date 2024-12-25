С 2025 года в Украине возрастут страховые выплаты по «автогражданке» — Finance.ua

С 2025 года в Украине возрастут страховые выплаты по «автогражданке» Сегодня 12:34 — Личные финансы

С 2025 года в Украине возрастут страховые выплаты по «автогражданке»

С 2025 года вступает в силу новый закон об ОСАГО . Суммы страховых выплат существенно растут, хотя и поэтапно, часть из них привязана к дате окончания войны, однако с 1 января 2025 года вступает в силу норма об увеличении основных страховых выплат.

Finance.ua в новой статье рассказывает , как изменятся страховые выплаты со следующего года.

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Если по действующему закону об «автогражданке» максимальная компенсация за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, составляет 320 тыс. грн, а за имущество — 160 тыс. грн. грн, новый закон предусматривает ее увеличение, причем, как уже отмечалось, очень существенное:

за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших — 500 тыс. грн на одного потерпевшего и 5 млн грн на один страховой случай вне зависимости от количества потерпевших лиц;

— 500 тыс. грн на одного потерпевшего и 5 млн грн на один страховой случай вне зависимости от количества потерпевших лиц; за ущерб, причиненный имуществу потерпевших — 250 тыс. грн на одного потерпевшего и 1,25 млн грн на один страховой случай независимо от количества пострадавших.

В последующие годы эти выплаты должны увеличиваться, однако это произойдет только после отмены действия военного положения, поэтому эту тему не будем обсуждать.

Отметим только, что постепенно они должны привестись к европейским нормам.

Кого коснутся новые выплаты

Также важно понимать, что повышенные суммы выплат получат только те, кто оформил страховые полисы по новому закону.

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Владельцы полисов ОСАГО, оформленных до 1 января, в случае ДТП получат страховые выплаты, предусмотренные действующим ныне законом.

Увеличение выплат по Европротоколу

Еще одно новшество — выплаты по Европротоколу, которые участники ДТП имеют право составлять на месте без вызова полиции.

Если максимальная сумма выплаты по такому протоколу имеет верхний предел в 80 тыс. гривен, то с 1 января эта сумма увеличится до 250 тыс. грн, то есть до крайнего предела страховой суммы.

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