«За время с 2014 года, когда россия захватила полуостров Крым и начала войну на Донбассе, ООН закупила у нее товаров и услуг как минимум на 2,5 млрд долларов. Это несправедливо и неправильно», — отметил глава государства.
Зеленский поблагодарил Албанию за взаимодействие на площадке ООН, особенно сейчас, когда страна работает в качестве непостоянного члена Совбеза ООН, и призвал прекратить финансировать рф средствами ООН.
«Нужно сделать принципиальную вещь и прекратить использование средств для спонсирования россии. Если она нарушает устав ООН, угрожает продовольственной безопасности мира и уничтожает мир в Европе, она не имеет права получать от ООН ни одного цента», — подчеркнул Президент.