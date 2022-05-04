С 2014 года ООН закупила у России товаров и услуг на $2,5 миллиарда — Зеленский

Сегодня 09:26 — Мир

С 2014 года ООН закупила у России товаров и услуг на $2,5 миллиарда — Зеленский

С 2014 года, когда россия начала агрессию против Украины, Организация Объединенных Наций закупила у российской федерации товаров и услуг по меньшей мере на 2,5 млрд долларов США.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в обращении в парламент Албании.

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«За время с 2014 года, когда россия захватила полуостров Крым и начала войну на Донбассе, ООН закупила у нее товаров и услуг как минимум на 2,5 млрд долларов. Это несправедливо и неправильно», — отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил Албанию за взаимодействие на площадке ООН, особенно сейчас, когда страна работает в качестве непостоянного члена Совбеза ООН, и призвал прекратить финансировать рф средствами ООН.

«Нужно сделать принципиальную вещь и прекратить использование средств для спонсирования россии. Если она нарушает устав ООН, угрожает продовольственной безопасности мира и уничтожает мир в Европе, она не имеет права получать от ООН ни одного цента», — подчеркнул Президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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